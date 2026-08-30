Tretie miesto na Tatranskom pohári patrí Humennému. Maďarov zdolalo bez inkasovaného gólu

Viktor Šachvorostov (Humenné).
Viktor Šachvorostov (Humenné). (Autor: Tlačová agentúra SR)
TASR|30. aug 2026 o 15:20
ShareTweet0

Humenné sa na domácom ľade rozlúčilo s Tatranským pohárom bronzom.

Hokejisti Humenného zvíťazili v nedeľnom zápase na 79. ročníku o Tatranský pohár.

Svojho súpera HK Dunaújvárosi Acélbikák zdolali 7:0 a obsadili celkové tretie miesto.

Maďarský zástupca nedal na turnaji ani jediný gól a so skóre 0:19 obsadil posledné 4. miesto.

O trofej bojovali od 17.00 domáci Poprad a Trenčín.

Tatranský pohár - 79. ročník

HC 19 Humenné - HK Dunaújvárosi Acélbikák 7:0 (1:0, 4:0, 2:0)

Góly: 20. Toma (Vrábeľ, Pavúk), 22. Železkov (Pulščák), 24. Železkov (Šachvorostov, Štetka), 34. Šachvorostov (Vaňo, Štetka), 38. Štetka (Šachvorostov, Železkov), 57. Kurovskyi (Vaňo, Maliňák), 60. Toma (Vrábeľ, Borov)

Tipsport liga

Viktor Šachvorostov (Humenné).
Viktor Šachvorostov (Humenné).
Tretie miesto na Tatranskom pohári patrí Humennému. Maďarov zdolalo bez inkasovaného gólu
dnes 15:20
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Tretie miesto na Tatranskom pohári patrí Humennému. Maďarov zdolalo bez inkasovaného gólu