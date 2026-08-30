Tretie miesto na Tatranskom pohári patrí Humennému. Maďarov zdolalo bez inkasovaného gólu

Hokejisti Humenného zvíťazili v nedeľnom zápase na 79. ročníku o Tatranský pohár.
Svojho súpera HK Dunaújvárosi Acélbikák zdolali 7:0 a obsadili celkové tretie miesto.
Maďarský zástupca nedal na turnaji ani jediný gól a so skóre 0:19 obsadil posledné 4. miesto.
O trofej bojovali od 17.00 domáci Poprad a Trenčín.
Tatranský pohár - 79. ročník
HC 19 Humenné - HK Dunaújvárosi Acélbikák 7:0 (1:0, 4:0, 2:0)
Góly: 20. Toma (Vrábeľ, Pavúk), 22. Železkov (Pulščák), 24. Železkov (Šachvorostov, Štetka), 34. Šachvorostov (Vaňo, Štetka), 38. Štetka (Šachvorostov, Železkov), 57. Kurovskyi (Vaňo, Maliňák), 60. Toma (Vrábeľ, Borov)