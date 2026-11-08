VIDEO: Slafkovský s Montrealom vyhrali kanadské derby. Tešili sa aj dvaja slovenskí obrancovia

Hokejisti Montrealu zvíťazili v noci na nedeľu v NHL na ľade Toronta 4:2. V najväčšom kanadskom derby sa v drese hostí predstavil aj slovenský útočník Juraj Slafkovský, no do kanadského bodovania sa nezapísal.
Montreal zaznamenal druhé víťazstvo za sebou a siedme z uplynulých ôsmich stretnutí. V tabuľke Východnej konferencie mu patrí 3. priečka s mankom päť bodov na lídra ligy Carolinu, pričom odohral o dve stretnutia menej.
Zo Slovákov sa z víťazstva tešil Martin Fehérváry z Washingtonu po triumfe nad Floridou 4:3 a aj ďalší obranca Erik Černák z Tampy Bay po výhre v Minnesote 4:3 po predĺžení.
Prehru si pripísal iba Dalibor Dvorský zo St. Louis, ktoré neuspelo v Nashville 1:3.
NHL - výsledky (nedeľa, 8. november):
Washington - Florida 4:3
Nashville - St. Louis 3:1
Seattle - New York Rangers 3:4
New York Islanders - New Jersey 4:5 pp
Ottawa - Utah 4:2
Toronto - Montreal 2:4
Carolina - Chicago 9:2
Dallas - San Jose 4:3
Minnesota - Tampa Bay 3:4 pp
Colorado - Detroit 4:0
Los Angeles - Pittsburgh 2:5
Edmonton - Vancouver 4:2
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