VIDEO: Slafkovský s Montrealom vyhrali kanadské derby. Tešili sa aj dvaja slovenskí obrancovia

Na snímke slovenský hokejista v drese Montrealu Canadiens Juraj Slafkovský (vpravo) sa so spoluhráčmi raduje z gólu.
Na snímke slovenský hokejista v drese Montrealu Canadiens Juraj Slafkovský (vpravo) sa so spoluhráčmi raduje z gólu. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
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Sportnet, TASR|8. nov 2026 o 07:10
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Prehru si pripísal iba Dalibor Dvorský zo St. Louis.

Hokejisti Montrealu zvíťazili v noci na nedeľu v NHL na ľade Toronta 4:2. V najväčšom kanadskom derby sa v drese hostí predstavil aj slovenský útočník Juraj Slafkovský, no do kanadského bodovania sa nezapísal. 

Montreal zaznamenal druhé víťazstvo za sebou a siedme z uplynulých ôsmich stretnutí. V tabuľke Východnej konferencie mu patrí 3. priečka s mankom päť bodov na lídra ligy Carolinu, pričom odohral o dve stretnutia menej.

Zo Slovákov sa z víťazstva tešil Martin Fehérváry z Washingtonu po triumfe nad Floridou 4:3 a aj ďalší obranca Erik Černák z Tampy Bay po výhre v Minnesote 4:3 po predĺžení.

Prehru si pripísal iba Dalibor Dvorský zo St. Louis, ktoré neuspelo v Nashville 1:3.

﻿NHL - výsledky (nedeľa, 8. november):

Washington - Florida 4:3

Nashville - St. Louis 3:1

Seattle - New York Rangers 3:4

New York Islanders - New Jersey 4:5 pp

Ottawa - Utah 4:2

Toronto - Montreal 2:4

Carolina - Chicago 9:2

Dallas - San Jose 4:3

Minnesota - Tampa Bay 3:4 pp

Colorado - Detroit 4:0

Los Angeles - Pittsburgh 2:5

Edmonton - Vancouver 4:2

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Na snímke slovenský hokejista v drese Montrealu Canadiens Juraj Slafkovský (vpravo) sa so spoluhráčmi raduje z gólu.
Na snímke slovenský hokejista v drese Montrealu Canadiens Juraj Slafkovský (vpravo) sa so spoluhráčmi raduje z gólu.
VIDEO: Slafkovský s Montrealom vyhrali kanadské derby. Tešili sa aj dvaja slovenskí obrancovia
dnes 07:10
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