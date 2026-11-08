Česi slávia prvý triumf pod vedením Motáka, Švajčiarsko zdolali po obrate

Hokejisti Česka sa radujú z gólu
Hokejisti Česka sa radujú z gólu (Autor: X/Český hokej)
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TASR, ČTK|8. nov 2026 o 16:14
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Český národný tím pri premiére nového trénera ani raz neprehral v základnej hracej dobe.

Českí hokejisti zakončili vystúpenie na Fínskych hrách v Helsinkách výhrou nad Švajčiarskom 4:2.

Po prvej tretine prehrávali 0:2, ale po obrate vybojovali prvé víťazstvo pod novým koučom Zdeňkom Motákom. Víťazný gól dal v 51. min Ondrej Kovařčík.

V úvodnom turnaji Euro Hockey Tour obsadili českí hráči tretie miesto.

Švajčiarov poslal do vedenia v deviatej minúte Axel Simic a ešte v prvej tretine zvýšil Jan Schwendeler. V druhej časti zariadili vyrovnanie Michal Kunc a Libor Zábranský.

V čase 50: 53 dokonal obrat Kovařčík. Poistku pridal tri sekundy pred koncom Andrej Šustr. Kunc so Šustrom si pripísali tiež nahrávku.

VIDEO: Víťazný gól Česka

V nedeľu je na programe aj finále medzi domácim Fínskom a Švédskom, ktorého víťaz získa prvenstvo na turnaji.

Pri Motákovej premiére v úlohe hlavného kouča národný tím ani raz neprehral v základnej hracej dobe. Švédom vo štvrtok v Prahe a v sobotu Fínom v Helsinkách podľahol zhodne v nájazdoch.

Ďalším podujatím budú v decembri Švajčiarske hry.

Fínske hokejové hry - turnaj EHT:

Česko - Švajčiarsko 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)

Góly: 26. Kunc (R. Pavlík, Fridrich), 37. Zábranský (Adámek, Kunc), 51. Oh. Kovařčík (Jan Myšák, Šustr), 60. Šustr - 9. Simic (Derungs, Streule), 19. Schwendeler (Kessler)

Tabuľka Fínskych hokejových hier

Reprezentácie

    Hokejisti Česka sa radujú z gólu
    Hokejisti Česka sa radujú z gólu
    Česi slávia prvý triumf pod vedením Motáka, Švajčiarsko zdolali po obrate
    dnes 16:14
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