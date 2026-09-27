Kollárov prvý gól v sezóne Brnu nepomohol, Pardubice otočili zápas v závere

Andrej Kollár
Andrej Kollár (Autor: Facebook/HC Kometa Brno )
TASR|27. sep 2026 o 19:47
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Bodovali aj Pospíšil, Lantoši, či Hrivík.

Slovenskí hokejisti Andrej Kollár a Kristián Pospíšil si pripísali body v drese Komety Brno v 5. kole českej extraligy, ale ich tím prehral doma s obhajcom titulu Pardubicami 3:5.

Kollár otvoril skóre stretnutia, Pospíšil dvakrát asistoval.

Dve asistencie si pripísal Róbert Lantoši, jeho České Budějovice zdolali Litvínov 5:4.

Zvíťazili aj Vítkovice, ich kapitán Marek Hrivík prispel asistenciou k triumfu 6:2 nad Mladou Boleslavou.

Česká extraliga - 5. kolo:

HC Kometa Brno - HC Dynamo Pardubice 3:5 (1:1, 2:1, 0:3)

Góly: 7. KOLLÁR (POSPÍŠIL), 30. Zohorna (POSPÍŠIL), 33. Zbořil – 16. Tomášek, 26. Smejkal, 47. Sedlák, 56. Mandát, 58. Mikliš

Rytíři Kladno - HC Olomouc 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Góly: 49. Procházka – 7. M. Vitouch (PETROVICKÝ), 32. Plášek, 48. Gewiese, 51. Štohanzl

Motor České Budějovice - HC VERVA Litvínov 5:4 (1:1, 1:2, 3:1)

Góly: 53. a 60. Olesen (na druhý LANTOŠI), 7. a 45. Ordoš, 23. Štencel (LANTOŠI) – 7. Šámal, 26. Kämpf, 35. Jaks, 46. Koblasa

HC Vítkovice Ridera - BK Mladá Boleslav 6:2 (2:0, 2:2, 2:0)

Góly: 4. Cienciala, 18. Demel, 22. Nellis, 29. Yetman, 54. Šír, 57. Stránský (HRIVÍK) – 21. Gavars, 26. Morand

HC Škoda Plzeň - Mountfield HK 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Góly: 5. Rohlík, 23. MacPherson – 9. Nenonen (ČACHO)

Bílí Tygři Liberec - HC Oceláři Třinec 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Góly: 60. Sandberg – 8. Růžička, 51. Galvas, 58. Voženílek

Tabuľka českej extraligy

Česká hokejová extraliga

    Andrej Kollár
    Andrej Kollár
    Kollárov prvý gól v sezóne Brnu nepomohol, Pardubice otočili zápas v závere
    dnes 19:47
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