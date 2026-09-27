Kollárov prvý gól v sezóne Brnu nepomohol, Pardubice otočili zápas v závere

Slovenskí hokejisti Andrej Kollár a Kristián Pospíšil si pripísali body v drese Komety Brno v 5. kole českej extraligy, ale ich tím prehral doma s obhajcom titulu Pardubicami 3:5.
Kollár otvoril skóre stretnutia, Pospíšil dvakrát asistoval.
Dve asistencie si pripísal Róbert Lantoši, jeho České Budějovice zdolali Litvínov 5:4.
Zvíťazili aj Vítkovice, ich kapitán Marek Hrivík prispel asistenciou k triumfu 6:2 nad Mladou Boleslavou.
Česká extraliga - 5. kolo:
HC Kometa Brno - HC Dynamo Pardubice 3:5 (1:1, 2:1, 0:3)
Góly: 7. KOLLÁR (POSPÍŠIL), 30. Zohorna (POSPÍŠIL), 33. Zbořil – 16. Tomášek, 26. Smejkal, 47. Sedlák, 56. Mandát, 58. Mikliš
Rytíři Kladno - HC Olomouc 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Góly: 49. Procházka – 7. M. Vitouch (PETROVICKÝ), 32. Plášek, 48. Gewiese, 51. Štohanzl
Motor České Budějovice - HC VERVA Litvínov 5:4 (1:1, 1:2, 3:1)
Góly: 53. a 60. Olesen (na druhý LANTOŠI), 7. a 45. Ordoš, 23. Štencel (LANTOŠI) – 7. Šámal, 26. Kämpf, 35. Jaks, 46. Koblasa
HC Vítkovice Ridera - BK Mladá Boleslav 6:2 (2:0, 2:2, 2:0)
Góly: 4. Cienciala, 18. Demel, 22. Nellis, 29. Yetman, 54. Šír, 57. Stránský (HRIVÍK) – 21. Gavars, 26. Morand
HC Škoda Plzeň - Mountfield HK 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Góly: 5. Rohlík, 23. MacPherson – 9. Nenonen (ČACHO)
Bílí Tygři Liberec - HC Oceláři Třinec 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
Góly: 60. Sandberg – 8. Růžička, 51. Galvas, 58. Voženílek