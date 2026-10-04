VIDEO: Dvorský opäť gólovo udrel, Montrealu so Slafkovským nevyšla prestrelka

Slovenský hokejista Dalibor Dvorský strelil v noci na nedeľu svoj druhý gól v novej sezóne zámorskej NHL. Jeho St. Louis však prehralo na ľade Colorada 1:6.
Tampa Bay v zostave s Erikom Černákom zvíťazila nad Washingtonom 3:1. Černák zaznamenal plusový bod, v drese hostí mal ďalší slovenský obranca Martin Fehérváry mínusku.
Montreal s Jurajom Slafkovským prehral na ľade Pittsburghu 5:6 po predĺžení, slovenský útočník si pripísal dva plusové body. Calgary s triom Slovákov Šimon Nemec, Martin Pospíšil, Samuel Honzek prehralo vo Vancouveri 1:4.
Dvorský sa postaral v 43. minúte o jediný gól St. Louis proti Coloradu, keď sa presadil bekhendom. Do listiny strelcov sa zapísal aj v dueli s Dallasom (4:0). V Denveri odohral 12:17 min a do štatistík mu okrem gólu pribudol mínusový bod.
VIDEO: Gól Dvorského proti Coloradu
V druhej tretine si odsedel menší trest za sekanie. Martin Nečas prispel k triumfu Avalanche dvoma gólmi a asistenciou, Nathan MacKinnon mal bilanciu 0+3.
Černák absolvoval proti Washingtonu 20:34 min. Na bránku súpera vyslal štyri strely a prezentoval sa tromi bodyčekmi. Fehérváry odohral 18:11 min. V tretej tretine dostal dvojminútový trest za hrubosť.
Slafkovský čaká na prvý bod
Montreal v Pittsburghu vyrovnal z 1:5 na 5:5 a vďaka gólu Ivana Demidova si vynútil predĺženie. V ňom rozhodol o zisku dvoch bodov pre Penguins svojím druhým gólom v zápase Tommy Novak.
Slafkovský strávil na ľade 18:12 min a raz vystrelil na bránku súpera. Dva presné zásahy Canadiens vsietil Cole Caufield, Nick Suzuki pridal ku gólu tri asistencie.
Calgary síce vo Vancouveri viedlo zásluhou Matta Coronata, no Canucks v záverečnej tretine otočili nepriaznivý vývoj. Pri troch goloch domácich bol na ľade Nemec, ktorý tak nazbieral tri mínusové body.
Hráči Caroliny Hurricanes aj vďaka dvom gólom Sebastiana Aha uspeli na ľade Philadelphie 3:2 po predĺžení, o víťazstve obhajcov Stanleyho pohára rozhodol v presilovej hre Shayne Gostisbehere.
Prvé body v sezóne získalo Buffalo. Doma zvíťazilo nad Chicagom 4:3, hoci v úvode prehrávalo 0:2. O triumfe Sabres rozhodol český útočník Jiří Kulich, ktorý vynechal takmer celú minulú sezónu pre krvnú zrazeninu.
Tage Thompson zaznamenal v drese Buffala gól a asistenciu. New York Islanders deklasoval New Jersey Devils 6:0. Domáci brankár Iľja Sorokin vykryl všetkých 36 striel a pripísal si 30. shutout v kariére.
NHL - 4. október (výsledky):
Colorado - St. Louis 6:1
/za hostí DVORSKÝ 1+0/
Tampa Bay - Washington 3:1
Pittsburgh - Montreal 6:5 pp
Buffalo - Chicago 4:3
Columbus - Utah 1:4
Philadelphia - Carolina 2:3 pp
Edmonton - Seattle 3:1
Toronto - Ottawa 2:3
New York Islanders - New Jersey 6:0
Nashville - Dallas 2:1
Minnesota - Boston 4:1
San Jose - Los Angeles 5:4 pp
Vancouver - Calgary 4:1
Tabuľky NHL
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