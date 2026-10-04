VIDEO: Hudáček, Marinčin a Roman pomohli k demontáži a rekordu. Bodovo sa darilo aj ďalším

Hokejisti Třinca deklasovali v 8. kole českej extraligy Olomouc na jeho ľade 9:0 a vytvorili nový rekord extraligy, keďže na úvod sezóny vyhrali všetkých osem zápasov s plným bodovým ziskom.
Na rekordnom výsledku tejto sezóny sa podieľalo deväť rôznych třineckých strelcov. Aj traja Slováci Martin Marinčin, Miloš Roman a Libor Hudáček.
Prekonali víťaznú sériu Litvínova zo začiatku sezóny 2024/25. Severočesi pred dvoma rokmi po siedmich víťazstvách v rade prehrali v ôsmom kole v Pardubiciach 1:3.
Zápas s posledným tímom tabuľky bol jednoznačnou záležitosťou Slezanov, ktorí k dvom gólom z úvodnej tretiny pridali štyri góly v druhej tretine a napokon boli blízko k desiatke. Druhé čisté konto v sezóne si pripísal Marek Mazanec.
Víťaznú sériu môže Třinec predĺžiť v piatok v domácom zápase s Hradcom Králové.
Martin Faško-Rudáš rozhodol o víťazstve Liberca na ľade Mladej Boleslavi 5:3. Dvadsaťšesťročný krídelník strelil víťazný gól v 56. minúte, keď presnou strelou prepálil domáceho brankára Furcha.
Slovák zároveň pridal aj asistenciu, keď spolu s krajanom Michalom Ivanom prihrávali na druhý presný zásah Liberca z hokejky 17-ročného Lukáša Kachlířa.
VIDEO: Faško-Rudáš strieľa gól
Gólom a asistenciou sa vyznamenal aj Adam Lukošik. Dvadsaťštyriročný Slovák otvoril skóre v drese Karlovych Varov proti Plzni už v 2. minúte a v 39. minúte asistoval pri presnom zásahu Matyáša Váňu.
Jeho tím zvíťazil 4:1 a tešil sa z triumfu štvrtýkrát za sebou.
Česká extraliga - 8. kolo
BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)
Góly: 9. Zámorský, 40. Martel, 54. Jandric - 6. Jansa, 11. Kachlíř (Ivan, Faško-Rudáš), 22. Musil, 56. Faško-Rudáš, 59. Rychlovský
BYD Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Góly: 2. Lukošík, 7. Kočí, 39. Váňa (LUKOŠÍK), 38. Černoch - 50. Teplý