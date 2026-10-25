VIDEO: Slovenskí obrancovia si rozšírili štatistiky. Bodoval Feherváry aj Černák

Martin Fehérváry
Martin Fehérváry (Autor: SITA/AP)
Sportnet, TASR|25. okt 2026 o 07:10
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Martin Fehérváry bol tretím najvyťažovanejším hráčom Washingtonu.

Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry sa v nočnom zápase zámorskej NHL asistenciou podieľal na víťazstve Washingtonu nad Buffalom 4:3 po predĺžení.

﻿Bodoval aj jeho krajan Erik Černák v drese Tampy Bay, ktorá však prehrala na ľade Utahu 4:5 pp.

Calgary s dvojicou Slovákov Šimon Nemec a Martin Pospíšil triumfovalo nad Detroitom 4:1 a St. Louis s Daliborom Dvorským podľahlo Caroline 0:4.

Fehérváry asistoval pri góle Dylana Stromea na 3:2 v závere druhej tretiny. Na ľade strávil 23:19 minúty a bol tretím najvyťažovanejším hráčom tímu. Do štatistík si zapísal aj dve strely na bránku, tri bodyčeky a dve zblokované strely.

VIDEO: Asistencia Fehérváryho

Dvoma gólmi vrátane víťazného sa vo svojom prvom dueli proti bývalému tímu od letnej výmeny blysol Alex Tuch. Stal sa najrýchlejším hráčom v histórii Capitals, ktorý po príchode do klubu dosiahol tri dvojgólové zápasy.

Potreboval na to desať štartov a prekonal rekord Alexandra Ovečkina zo sezóny 2005/2006.

Černák si pripísal asistenciu pri góle Pontusa Holmberga na priebežných 2:1. Odohral 20:58 minúty, zaznamenal dva plusové body, jednu strelu na bránku a blok.

Tampa viedla v Salt Lake City 4:2, ale dvojgólové vedenie neudržala a napokon prehrala v predĺžení 4:5.

Ruský útočník Nikita Kučerov sa stal najproduktívnejším hráčom v histórii Lightning, asistenciou dosiahol 1138. bod v profilige (405+733) a prekonal zápis Stevena Stamkosa (1137).

VIDEO: Asistencia Černáka

Na treťom triumfe Calgary v rade sa gólom a dvoma asistenciami podpísal Joel Farabee. Obranca Nemec strávil na ľade 22:13 minúty, útočník Pospíšil odohral 15 minút a 42 sekúnd.

Mal jednu strelu na bránku, tri bodyčeky a 30,8-percentnú úspešnosť na vhadzovaniach.

Dvorský odohral za Blues 12:06 minúty. Pripísal si mínusový bod, dve strely na bránku, jeden bodyček a na buly mal 26,7-percentnú úspešnosť.

V drese Hurricanes zastavil Pjotr Kočetkov všetkých 24 striel domácich a vychytal prvé čisté konto v sezóne.

﻿NHL - výsledky (nedeľa, 25. október):

New Jersey - Los Angeles 3:1

Boston - San Jose 6:4

Columbus - Vegas 2:1 pp

Edmonton - Toronto 2:7

Ottawa - NY Rangers 7:4

Pittsburgh - Nashville 3:2 pp

St. Louis - Carolina 0:4

Washington - Buffalo 4:3 pp

(Fehérváry za domácich 0+1)

Utah - Tampa Bay 5:4 pp

(Černák za hostí 0+1)

Calgary - Detroit 4:1

Seattle - Minnesota 1:5

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Martin Fehérváry
Martin Fehérváry
VIDEO: Slovenskí obrancovia si rozšírili štatistiky. Bodoval Feherváry aj Černák
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