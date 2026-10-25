VIDEO: Slovenskí obrancovia si rozšírili štatistiky. Bodoval Feherváry aj Černák

Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry sa v nočnom zápase zámorskej NHL asistenciou podieľal na víťazstve Washingtonu nad Buffalom 4:3 po predĺžení.
Bodoval aj jeho krajan Erik Černák v drese Tampy Bay, ktorá však prehrala na ľade Utahu 4:5 pp.
Calgary s dvojicou Slovákov Šimon Nemec a Martin Pospíšil triumfovalo nad Detroitom 4:1 a St. Louis s Daliborom Dvorským podľahlo Caroline 0:4.
Fehérváry asistoval pri góle Dylana Stromea na 3:2 v závere druhej tretiny. Na ľade strávil 23:19 minúty a bol tretím najvyťažovanejším hráčom tímu. Do štatistík si zapísal aj dve strely na bránku, tri bodyčeky a dve zblokované strely.
VIDEO: Asistencia Fehérváryho
Dvoma gólmi vrátane víťazného sa vo svojom prvom dueli proti bývalému tímu od letnej výmeny blysol Alex Tuch. Stal sa najrýchlejším hráčom v histórii Capitals, ktorý po príchode do klubu dosiahol tri dvojgólové zápasy.
Potreboval na to desať štartov a prekonal rekord Alexandra Ovečkina zo sezóny 2005/2006.
Černák si pripísal asistenciu pri góle Pontusa Holmberga na priebežných 2:1. Odohral 20:58 minúty, zaznamenal dva plusové body, jednu strelu na bránku a blok.
Tampa viedla v Salt Lake City 4:2, ale dvojgólové vedenie neudržala a napokon prehrala v predĺžení 4:5.
Ruský útočník Nikita Kučerov sa stal najproduktívnejším hráčom v histórii Lightning, asistenciou dosiahol 1138. bod v profilige (405+733) a prekonal zápis Stevena Stamkosa (1137).
VIDEO: Asistencia Černáka
Na treťom triumfe Calgary v rade sa gólom a dvoma asistenciami podpísal Joel Farabee. Obranca Nemec strávil na ľade 22:13 minúty, útočník Pospíšil odohral 15 minút a 42 sekúnd.
Mal jednu strelu na bránku, tri bodyčeky a 30,8-percentnú úspešnosť na vhadzovaniach.
Dvorský odohral za Blues 12:06 minúty. Pripísal si mínusový bod, dve strely na bránku, jeden bodyček a na buly mal 26,7-percentnú úspešnosť.
V drese Hurricanes zastavil Pjotr Kočetkov všetkých 24 striel domácich a vychytal prvé čisté konto v sezóne.
NHL - výsledky (nedeľa, 25. október):
New Jersey - Los Angeles 3:1
Boston - San Jose 6:4
Columbus - Vegas 2:1 pp
Edmonton - Toronto 2:7
Ottawa - NY Rangers 7:4
Pittsburgh - Nashville 3:2 pp
St. Louis - Carolina 0:4
Washington - Buffalo 4:3 pp
(Fehérváry za domácich 0+1)
Utah - Tampa Bay 5:4 pp
(Černák za hostí 0+1)
Calgary - Detroit 4:1
Seattle - Minnesota 1:5
Tabuľky NHL
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