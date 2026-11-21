Hokejisti Calgary Flames prehrali na domácom ľade so Chicagom Blackhawks 3:4 po predĺžení.
Slovenský obranca Šimon Nemec asistoval pri vyrovnávacom góle na 3:3, no pozornosť zatienilo zranenie Martina Pospíšila.
Necelé tri minúty pred koncom druhej tretiny slovenského útočnika zasiahol lakťom do hlavy obranca hostí Wyatt Kaiser.
VIDEO: Faul na Martina Pospíšila
Pospíšil zostal otrasený ležať na ľade a do hry sa už nevrátil. Hráči Flames po zákroku okamžite reagovali šarvátkou.
Kaiser dostal päťminútový trest + do konca zápasu kvôli napadnutiu oblasti hlavy a krku.
Calgary tak vstúpilo do tretej tretiny s vyše dvojminútovou presilovkou, ktorú využilo. V 41. minúte po prihrávke Ryana Stromea strelou z prvej vyrovnal na 3:3 Jegor Šarangovič a druhú asistenciu si pripísal Šimon Nemec.
VIDEO: Asistencia Šimona Nemca
Pre Pospíšila je to nepríjemná správa najmä pre jeho zdravotnú históriu. V minulosti utrpel niekoľko otrasov mozgu a vlani vynechal väčšinu sezóny po zraneniach z predsezónneho kempu.
NHL - výsledky (nedeľa, 22. november):
Calgary - Chicago 3:4 pp
/Nemec 0+1/
Carolina - Edmonton 7:4
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: