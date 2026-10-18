VIDEO: Slafkovský ukázal prehľad a bol proti Buffalu opäť viacbodový. Dvorský hral málo

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský si v noci na nedeľu pripísal v zámorskej NHL dve asistencie pri výhre Montrealu nad Buffalom (4:3 pp).
Okrem neho boli v akcii ešte Erik Černák (Tampa Bay) a Dalibor Dvorský (St. Louis), ani jeden sa však nezapísal do kanadského bodovania.
Slafkovský asistoval pri prvých dvoch góloch svojho tímu, ktoré prišli po otváracom v podaní Josha Norrisa v drese hostí.
Slovák sa podieľal na presnom zásahu Zacharyho Bolduca v 12. minúte počas presilovej hry.
VIDEO: Prvá asistencia Slafkovského
V 15. minúte bol pri góle Colea Caufielda, ktorý gólovo rozhodol aj o výhre svojho tímu v predĺžení.
Celkovo bol slovenský krídelník na ľade 17:51 minúty, ukončil stretnutie s pluskou a okrem dvoch asistencií mal jednu strelu na bránku, dva bloky a jeden hit. Rovnako dve asistencie zaznamenal proti Buffalu aj pred štyrmi dňami.
V ôsmich zápasoch má Slafkovský na konte päť bodov za gól a štyri asistencie.
VIDEO: Druhá asistencia Slafkovského
Černákova Tampa si poradila s Vancouverom taktiež 4:2, slovenský obranca ukončil zápas s pluskou a za 21:32 minúty mal po jednej strele, bloku a hite.
Lightning vyhrali doma všetkých päť zápasov v tejto sezóne, dva góly strelil Nikita Kučerov. Canucks prehrali siedmy zápas za sebou.
St. Louis s Dvorským prehralo v Nashville 2:5, slovenský útočník nastúpil vo štvrtom útoku a počas 10:34 minúty na ľade mal dve strely a jeden hit.
Tréner vynechal Dvorského aj z presilovky
Blues hrali so siedmi obrancami a jedenástimi útočníkmi, Dvorský nastupoval s Dylanom Petersonom a vo štvrtej formácii s nimi alternoval ďalší útočník.
Tréner St. Louis Jim Montgomery vynechal Dvorského aj z druhej presilovkovej formácie, v početnej výhode sa mladý slovenský útočník predstavil len krátko v tretej tretine.
Nashville zastavil sériu troch prehier, gólom a asistenciou k víťazstvu prispel Filip Forsberg, ktorý v 47 zápasoch proti Blues v kariére nazbieral 54 bodov (27+27).
Verhaeghe a Bennett zaznamenali hetriky
Tretie víťazstvo za sebou dosiahli hokejisti Floridy, ktorí zdolali doma Seattle 8:3. Carter Verhaeghe a Sam Bennett zaznamenali hetriky.
Verhaeghe strelil tri góly za sebou, keď sa presadil v 18., 20. a 27. minúte a dostal svoj tím do vedenia 4:1.
VIDEO: Verhaeghe s hetrikom
Panthers sa stali prvým tímom v histórii NHL, ktorého hráči dosiahli čisté hetriky v troch po sebe idúcich dueloch. V predchádzajúcich dvoch to dokázal Brady Tkachuk.
McDavid zaznamenal šestnásty päťbodový zápas
V Utahu žiaril kapitán Edmontonu Connor McDavid, ktorý k víťazstvu Oilers 6:2 prispel dvomi gólmi a tromi asistenciami.
McDavid zaznamenal šestnásty päťbodový zápas v kariére a dostal sa na štvrté miesto v histórii za Marcela Dionna, Jariho Kurriho a Stevea Yzermana.
VIDEO: Druhý gól McDavida v zápase s Utahom
McDavid bodoval v každom z prvých ôsmich duelov sezóny, v ktorých nazbieral 23 bodov (6+17) a je stále najproduktívnejší hráč NHL.
Z prvého víťazstva v sezóne sa tešili hokejisti Philadelphie, keď zdolali doma Ottawu 3:1. Porter Martone a Matvej Mičkov mali bilanciu 1+1, brankár Dan Vladař chytil 25 striel. Flyers ukončili sériu deviatich prehier.
Posledným tímom, ktorý ešte nevyhral sú hráči Los Angeles a na tomto fakte sa nič nezmenilo ani po sobotňajšej noci.
Kings prehrali s Bostonom 1:4 a v tejto sezóne ťahali za kratší koniec aj v šiestom dueli.
NHL - výsledky (nedeľa, 18. október):
Vegas Golden Knights – Pittsburgh Penguins 6:2 (3:0, 2:1, 1:1)
Góly: 2. Andersson (Eichel, Stone), 5. Hanifin (Eichel, Stone), 18. Stone (Connelly, Marner), 28. Connelly, 32. Theodore (McNabb, Marner), 58. Howden - 26. Crosby (Novak, Karlsson), 45. Malkin (Novak, Koivunen).
Brankári: Hill - Murašov, strely na bránku: 19:24.
Utah Mammoth – Edmonton Oilers 2:6 (0:3, 0:2, 2:1)
Góly: 45. Marino (Stenlund, But), 46. Sergačov - 1. McDavid (Draisaitl, Podkolzin), 14. Hyman (McDavid, Podkolzin), 14. Joseph, 31. Kapanen (McDavid, Bouchard), 34. Draisaitl (McDavid, Ekholm), 51. McDavid.
Brankári: Vejmelka (34. Cossa) - Jarry, strely na bránku: 28:21.
Los Angeles Kings - Boston Bruins 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
Góly: 1. Laferriere (Kempe, Clarke) – 23. Pastrňák, 54. Chusnutdinov (Poitras, Geekie), 59. E. Lindholm (Chusnutdinov, McAvoy), 60. Peterka (Pastrňák, Minten).
Brankári: Forsberg - Swayman, strely na bránku: 26:28.
Nashville Predators - St. Louis Blues 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
Góly: 9. Marchessault z tr. str., 13. Forsberg (Stamkos, Wilsby), 28. Edström (Josi), 43. O'Reilly (Stamkos, Forsberg), 49. Drury (Josi, Wilsby) - 7. Broberg (McTavish), 28. Snuggerud (Neighbours, Holloway).
Brankári: Saros - Binnington, strely na bránku: 24:26.
Toronto Maple Leafs - New York Islanders 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Góly: 44. Sissons (Stecher, Cowan) – 9. Duclair (Pageau), 39. Horvat (Palmieri), 55. Holmström (Horvat, Schaefer), 58. Holmström.
Brankári: Bobrovskij - Sorokin, strely na bránku: 29:20.
Philadelphia Flyers - Ottawa Senators 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Góly: 30. Martone (Mičkov), 39. Mičkov (Martone, Jiříček), 60. Zegras (Dvorak, Couturier) - 26. Batherson (Giroux, Stützle).
Brankári: Vladař - Ullmark, strely na bránku: 28:26.
Montreal Canadiens - Buffalo Sabres 4:3 pp (2:1, 1:1, 0:1 - 1:0)
Góly: 12. Bolduc (Suzuki, Slafkovský), 15. Caufield (Slafkovský, Carrier), 28. Texier (Guhle, Carrier), 61. Caufield - 9. Norris (Helenius), 30. Quinn (Benson, Samuelsson), 51. Thompson (Doan, Kulich).
Brankári: Fowler - Luukkonen, strely na bránku: 34:26.
Chicago Blackhawks - Dallas Stars 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
Góly: 25. Robertson (Rantanen, Harley), 35. Hyry (Steel), 42. Hyry (Lundkvist), 50. Hintz (Seguin, Robertson).
Brankári: Knight - Oettinger, strely na bránku: 19:32.
Detroit Red Wings - San Jose Sharks 4:3 pp a sn (1:1, 0:1, 2:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 13. Faulk (Finnie, Rasmussen), 45. Finnie (Brandsegg-Nygard, Seider), 59. DeBrincat (Arvidsson, Seider), rozh. náj. Raymond - 18. Orlov (Stenberg, Celebrini), 25. Celebrini (Smith, Kesselring), 43. Stenberg (Wennberg, Celebrini).
Brankári: Gibson - Nedeljkovic, strely na bránku: 27:34.
Columbus Blue Jackets - New York Rangers 1:0 pp (0:0, 0:0, 0:0 - 1:0)
Gól: 64. Johnson (Werenski, Coyle).
Brankári: Greaves - Garand, strely na bránku: 29:29.
Florida Panthers - Seattle Kraken 8:3 (3:1, 3:1, 2:1)
Góly: 2. Bennett (M. Tkachuk), 18. Verhaeghe (Reinhart), 20. Verhaeghe (B. Tkachuk, M. Tkachuk), 27. Verhaeghe (Mikkola, Eller), 27. Mikkola, 34. Bennett (B. Tkachuk, Forsling), 43. Reinhart (M. Tkachuk, Jones), 52. Bennett (Balinskis, Kulikov) - 5. Wright (Catton, Kakko), 40. Gaudreau (Larsson), 44. Evans (Catton, Kakko).
Brankári: Markström - Daccord, strely na bránku: 37:23.
Winnipeg Jets - Carolina Hurricanes 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)
Góly: 25. Scheifele, 31. Iafallo (Lowry) - 29. Jankowski (Stankoven, Nadeau), 37. Kotkaniemi (Gostisbehere, Robinson), 47. Ehlers (Gostisbehere).
Brankári: Stevenson - Kočetkov, strely na bránku: 23:37.
Tampa Bay Lightning - Vancouver Canucks 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
Góly: 27. Kučerov (Hagel, Guentzel), 32. Kučerov (Point), 43. Guentzel (D'Astous, Point), 56. Holmberg - 16. Karlsson (Cotter, Chytil), 25. Elias Pettersson (Lekkerimäki, Boeser).
Brankári: Hildeby - Lankinen, strely na bránku: 35:14.
Tabuľky NHL
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