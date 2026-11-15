VIDEO: Slafkovský a Dvorský bodovali. McDavid ako prvý od Lemieuxa dosiahol historickú métu

Slovenskí hokejisti Juraj Slafkovský, Dalibor Dvorský i Martin Pospíšil si v zámorskej NHL pripísali po jednej asistencii. Z výhry sa však tešil iba Pospíšil, ktorého Calgary uspelo na ľade Los Angeles 3:2.
Slafkovského Montreal podľahol doma Coloradu 1:4 a St. Louis s Dvorským prehralo s Floridou rovnakým výsledkom.
Kanadský útočník Connor McDavid z Edmontonu dosiahol ako prvý hráč profiligy za uplynulých 31 rokov hranicu 50 bodov už v 21. zápase sezóny, jeho tím vyhral v Toronte 1:0.
Slafkovský tretia hviezda zápasu
Slafkovský v 31. minúte asistoval pri góle kapitána Canadiens Nicka Suzukiho, keď ho našiel medzi kruhmi a ten bekhendom po otočke znížil na 1:2.
Slovenský krídelník odohral 20:15 minúty, zaznamenal dve strely na bránku, tri bodyčeky a vyhlásili ho za tretiu hviezdu stretnutia. Montreal prehral v riadnom hracom čase prvýkrát po dvanástich zápasoch.
VIDEO: Asistencia Juraja Slafkovského
Výnimočný večer absolvoval 41-ročný obranca Colorada Brent Burns, ktorý ako štrnásty hráč v histórii NHL nastúpil na 1600. zápas v základnej časti. Avalanche chýbali pre zranenie dve najväčšie hviezdy Nathan MacKinnon a Cale Makar.
Pod jediný gól Canadiens sa podpísal okrem Suzukiho a Slafkovského asistenciou aj Cole Caufield. Toto trio sa podieľalo spoločne na 42. góle a prekonalo zápis legendárnej trojice Guy Lafleur, Larry Robinson a Steve Shutt (41) a dostalo sa na ôsme miesto v klubovej histórii.
Na čele sú Toe Blake, Elmer Lach a Maurice Richard, ktorí boli spoločne pri 72 góloch Montrealu.
Tkachukovci si uctili otca
Bratia Brady a Matthew Tkachukovci sa výraznou mierou podieľali na víťazstve Floridy na ľade St. Louis 4:1.
Pred stretnutím si spoločne uctili svojho otca Keitha, ktorého nedávno uviedli do Hokejovej siene slávy. Brady Tkachuk strelil úvodný gól duelu a obaja bratia si pripísali na konto po jednej asistencii.
Dvorský bodoval v 58. minúte, keď v presilovej hre po jeho tvrdej strele dorazil puk do bránky hostí Dylan Holloway. Dvorský na ľade strávil 14:50 minúty, vyslal štyri strely.
VIDEO: Asistencia Dalibora Dvorského
Nastúpil na krídle tretej formácie s Pavlom Bučnevičom a Aleksanterim Kaskimäkim. Dvorský bol podľa štatistík HockeyStatCards najlepším hráčom Blues v zápase.
Calgary poslalo Los Angeles do čiernej série
Calgary pripravilo Los Angeles štvrtú prehru za sebou. Pospíšil sa okrem asistencie aj pobil, v nervóznom závere inkasoval dvojminútový trest za pästnú výmenu s Brandtom Clarkeom. Slovenský útočník predtým vybojoval puk pri bránke a pripravil gól ruskému spoluhráčovi Matvejovi Gridinovi, ktorý poslal Flames do vedenia 2:1.
Pospíšil si pripísal piatu asistenciu a ôsmy bod v sezóne. Na ľade strávil 13:15 minúty, zaznamenal dva plusové body, jednu strelu na bránku a až šesť bodyčekov. Jeho krajan Šimon Nemec odohral 20:15 minúty a do štatistík si zapísal jeden plusový bod, jednu strelu na bránku a štyri zblokované strely súpera.
Triumf Calgary poistil v 59. minúte gólom do prázdnej bránky Bielorus Jegor Šarangovič, o 18 sekúnd neskôr už iba skorigoval výsledok Nór Mats Zuccarello.
VIDEO: Asistencia Martina Pospíšila
Hellebuyck bez prehry v drese Devils
Brankár Connor Hellebuyck sa prezentoval 43 úspešnými zákrokmi a priviedol New Jersey k triumfu na ľade Washingtonu 7:4. V drese Devils vyhral všetkých sedem stretnutí, v ktorých nastúpil od svojho príchodu z Winnipegu.
Víťazný zásah si pripísal v oslabení švajčiarsky útočník Nico Hischier, jeho spoluhráč Evan Rodrigues strelil dva góly. Slovenský obranca Martin Fehérváry mal v drese Capitals minutáž 18:56 s jedným mínusovým bodom a dvoma strelami.
Tampa prvýkrát padla doma
Hokejisti Tampy Bay bez zraneného slovenského obrancu Erika Černáka podľahli doma Detroitu 0:2. Ruský brankár Daniil Tarasov zneškodnil 31 striel a vychytal druhé čisté konto v sezóne, Švéd Lucas Raymond prispel k triumfu gólom a asistenciou. Red Wings ukončili sériu piatich prehier.
Lightning utrpeli prvú domácu prehru v sezóne, keď predtým vyhrali na vlastnom ľade od začiatku ročníka osem zápasov za sebou, čo bol klubový rekord.
McDavid ako Lemieux
Connor McDavid predĺžil svoju bodovú sériu od začiatku sezóny NHL na 21 zápasov. Asistenciou prispel k triumfu Edmontonu na ľade Toronta 1:0.
Brankár Devon Levi zneškodnil 19 striel a vychytal svoje premiérové čisté konto v NHL. Maple Leafs utrpeli šiestu domácu prehru za sebou.
O víťazstve Oilers rozhodol obranca Evan Bouchard svojím 12. gólom v sezóne. Edmonton vyhral sedem z uplynulých deviatich stretnutí. McDavid si upevnil pozíciu na čele produktivity súťaže, na konte má už 50 bodov (11+39).
Ako posledný pred ním dosiahol 50 bodov v prvých 21 zápasoch sezóny Mario Lemieux v ročníku 1995/96. V minulosti sa to podarilo aj Wayneovi Gretzkému, Berniemu Nichollsovi a Mikeovi Bossymu.
Carolina dobyla Helsinky dvakrát
Carolina uspela aj v druhom zápase v rámci NHL Global Series v Helsinkách. Seattle zdolala jednoznačne 5:1 a nadviazala tak na štvrtkový triumf 4:1 nad rovnakým súperom. Po dva góly strelili vo víťaznom tíme Mark Jankowski a Andrej Svečnikov, tri asistencie si pripísal Nikolaj Ehlers.
Hurricanes si po štvrtom triumfe v rade poistili vedúce postavenie v Metropolitnej divízii i celej Východnej konferencii. Obhajcovia Stanleyho pohára od úvodu ovládli dianie na ľade. Už v prvej tretine si vybudovali dvojgólový náskok a po prestávke upravil na 3:0 Svečnikov.
V 27. minúte po kombinácii prvej formácie Seattlu znížil strelou z prvej Matthew Beniers, ale Svečnikov v presilovke svojím druhým gólom v zápase zvýšil na 4:1 a vyhnal tak z bránky Joeyho Daccorda.
Toho nahradil Philipp Grubauer, ktorý inkasoval v tretej tretine raz z hokejky Jankowského. Tri góly strelil úradujúci šampión v početnej výhode.
Winnipeg zmazal štvorgólové manko
Hokejisti Winnipegu sa postarali o parádny obrat a na ľade Chicaga uspeli 5:4 po nájazdoch, hoci prehrávali už 0:4. Mark Scheifele sa na triumfe Jets podieľal gólom a tromi asistenciami a premenil aj svoj nájazd.
Kyle Connor skóroval v riadnom hracom čase a pridal rozhodujúci nájazd. Winnipeg dosiahol šieste víťazstvo za sebou a druhýkrát v sezóne zmazal štvorgólové manko.
NHL - výsledky (nedeľa, 15. november):
Chicago - Winnipeg 4:5 pp a sn (3:0, 1:2, 0:2 - 0:0, 0:1)
Góly: 2. Bertuzzi (Moore, Bedard), 10. Frondell (Teräväinen), 20. Bedard (Kane, Rinzel), 35. Nazar (Teräväinen, Rinzel) - 37. Scheifele (Morrissey, Connor), 39. Connor (Scheifele), 41. Perfetti (Vilardi, Scheifele), 59. Vilardi (Scheifele, Pionk), rozh. náj. Connor.
Brankári: Knight - Skinner (21. Daws), strely na bránku: 21:31.
Carolina - Seattle 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
Góly: 12. Blake (Aho, Ehlers), 18. Jankowski (Kotkaniemi, Walker), 23. Svečnikov (Ehlers, Gostisbehere), 31. Svečnikov (Gostisbehere, Ehlers), 52. Jankowski (Hall, Jarvis) – 27. Beniers (Eberle, McMann).
Brankári: Kočetkov - Daccord (31. Grubauer), strely na bránku: 37:13.
Montreal Canadiens - Colorado Avalanche 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
Góly: 31. Suzuki (Slafkovský, Caufield) - 4. Svečkov (O'Connor, Kulak), 16. Nelson (Lehkonen, Malinski), 45. Lehkonen (Kadri, Hughes), 60. Roy.
Brankári: Dobeš - Blackwood, strely na bránku: 26:27.
Boston Bruins - Minnesota Wild 2:6 (0:1, 1:3, 1:2)
Góly: 29. Minten (Pastrňák, Geekie), 45. Pastrňák (Zadorov, Zacha) - 7. Hartman (Coleman), 21. Hughes (Kaprizov, Faber), 22. Coleman (Brodin, Brink), 30. Hartman (Kaprizov, Hughes), 47. Jurov (Trenin, Määttä), 56. Jurov (Coleman).
Brankári: Swayman - Wallstedt, strely na bránku: 32:25.
Columbus - Philadelphia 3:4 (2:1, 1:2, 0:1)
Góly: 4. Voronkov (Ničuškin, Severson), 5. Knies (Del Bel Belluz, Johnson), 26. Fantilli (Sillinger, Werenski) - 17. Zegras (Foerster), 22. Mičkov, 23. Barkey (Martone, Drysdale), 52. Barkey (Acciari).
Brankári: Greaves - Woll, strely na bránku: 31:21.
Pittsburgh - Ottawa 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
Góly: 20. Novak (Činachov, Kindel) - 29. Amadio, 37. Giroux (Amadio), 55. Stützle (Cozens, Kleven), 60. Chabot.
Brankári: Murašov - Ullmark, strely na bránku: 17:34.
Toronto - Edmonton 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Gól: 36. Bouchard (McDavid, Draisaitl).
Brankári: Stolarz - Levi, strely na bránku: 19:23.
Dallas - Buffalo 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Góly: 37. Benn (Hryckowian, Lundkvist), 60. Johnston (Rantanen, Hintz).
Brankári: Oettinger - Lyon, strely na bránku: 30:22.
Utah - San Jose 5:6 pp a sn (3:1, 1:2, 1:2 - 0:0, 0:1)
Góly: 3. Jones (Yamamoto, Keller), 9. Sergačov (Yamamoto, Keller), 13. Jones (Lee), 29. McBain (Carcone), 57. Hayton (Yamamoto, Sergačov) - 12. Toffoli (Orlov, Smith), 24. Gaudette (Toffoli, Orlov), 24. Ostapchuk (Nurse), 46. Pohlkamp (Celebrini, Orlov), 55. Orlov (Graf, Marchment), rozh. náj. Marchment.
Brankári: Vejmelka - Askarov, strely na bránku: 32:21.
Anaheim - NY Islanders 2:6 (0:1, 2:4, 0:1)
Góly: 23. Nesterenko (Minťukov, Warren), 37. Gauthier (Luneau, Carlsson) - 2. Hutton (Barzal, Palát), 22. Horvat (Maccelli, Schaefer), 24. Holmström (Schaefer, Palmieri), 29. Holmström (Horvat, Palmieri), 31. Chaffee (Schaefer, Maccelli), 43. Holmström (Eklund).
Brankári: Dostál - Varlamov, strely na bránku: 28:25.
Los Angeles - Calgary 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)
Góly: 47. Armia (Laferriere, Edmundsson), 60. Zuccarello (Laferriere, Clarke) - 23. Frost (Šarangovič), 52. Gridin (POSPÍŠIL), 59. Šarangovič.
Brankári: Forsberg - Wolf, strely na bránku: 31:24.
St. Louis Blues - Florida Panthers 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Góly: 58. Holloway (Dvorský, Mailloux) - 6. B. Tkachuk (Reinhart, M. Tkachuk), 7. Kulikov (Bennett, Vilmanis), 24. Lundell (B. Tkachuk), 48. Reinhart.
Brankári: Hofer - Markström, strely na bránku: 24:28.
Tampa Bay Lightning - Detroit Red Wings 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Góly: 34. Raymond (Wallinder), 60. Brandsegg-Nygard (Raymond, Copp).
Brankári: Vasilevskij - Tarasov, strely na bránku: 31:22.Vasilevskij - Tarasov, strely na bránku: 31:22.
Washington Capitals - New Jersey Devils 4:7 (3:2, 0:2, 1:3)
Góly: 6. Dubois (Chychrun, A. Protas), 15. Leonard (Strome, Hutson), 19. Beauvillier (Hutson, Jenner), 42. I. Protas (Hutson, Leonard) - 9. Hämeenaho (Glass, Boqvist), 18. Brown (Bratt, L. Hughes), 31. Boqvist (Hämeenaho, L. Hughes), 37. Meier (Gricjuk, Evangelista), 41. Hischier (Brown, Hamilton), 44. Rodrigues (Hämeenaho, Boqvist), 57. Rodrigues (Brown, L. Hughes).
Brankári: Lindgren - Hellebuyck, strely na bránku: 47:33.
Tabuľky NHL
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