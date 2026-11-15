VIDEO: Slovenské duo Daňo a Hudáček potiahli Třinec. Skórovali aj ďalší útočníci v českej lige

Libor Hudáček a Marko Daňo oslavujú so spoluhráčmi gól.
Libor Hudáček a Marko Daňo oslavujú so spoluhráčmi gól. (Autor: Facebook / HC Oceláři Třinec)
Pridať ako preferovaný zdroj na GoogleZobrazujte si správy zo Sportnet.sk v Google častejšie a viditeľnejšie
TASR|15. nov 2026 o 18:54
ShareTweet0

Matúš Sukeľ vsietil jediný gól Litvínova.

Slovenský hokejista Marko Daňo strelil v nedeľňajšom stretnutí 19. kola českej extraligy dva góly, ktorými pomohol Třincu k víťazstvu 4:1 na ľade Kladna.

Gólom a asistenciou prispel k výhre hostí jeho krajan Libor Hudáček, Martin Marinčin mal jednu asistenciu.

Oceláři vyhrali tretí zápas za sebou a upevnili si vedúce postavenie v tabuľke.

VIDEO: Hudáček strelil gól

Gólovo sa presadil aj ďalší slovenský útočník Viliam Čacho, ktorý sa jedným presným zásahom podieľal na víťazstve Hradca Králové na ľade pražskej Sparty 3:1.

Celý zápas za hostí odchytal Stanislav Škorvánek, ktorý predviedol 22 úspešných zákrokov.

VIDEO: Martin Faško-Rudáš strieľa gól

Matúš Sukeľ vsietil jediný gól Litvínova, ktorý prehral v Liberci 1:5. V domácom drese si asistenciu pripísal Martin Faško-Rudáš.

Marek Hrivík rozhodol v samostatných nájazdoch o výhre Vítkovíc nad Olomoucom (2:1 sn).

Okrem víťazného nájazdu zaznamenal v riadnom hracom čase aj asistenciu, rovnako ako jeho krajan Matúš Spodniak v drese hostí.

Bod za asistenciu mal i obranca Adam Jánošík, ktorého Mladá Boleslav prehrala v Plzni 2:3 po predĺžení.

Česká extraliga - 19. kolo:

HC Sparta Praha – Mountfield Hradec Králové 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Góly: 18. Řepík – 10. Čacho, 31. Vukojevic, 59. R. Pavlík

/S. Škorvánek (H. Králové) odchytal celý zápas, vykryl 22 striel/

Bílí Tygři Liberec – HC Verva Litvínov 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Góly: 4. Rychlovský (Faško-Rudáš), 11. A. Najman, 23. Sandberg, 34. Jansa, 47. Zeman – 34. Sukeľ

Rytíři Kladno – HC Oceláři Třinec 1:4 (0:0, 0:4, 1:0)

Góly: 47. Kempný – 23. Daňo (Hudáček), 32. Hudáček, 33. M. Růžička, 34. Daňo (Marinčin)

Banes Motor České Budějovice – HC Dynamo Pardubice 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Góly: 29. Ordoš, 40. M. Beránek – 14. Tomášek

HC Vítkovice Ridera – HC Olomouc 2:1 pp a sn (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0, 1:0)

Góly: 13. Abdul (Hrivík), rozh. nájazd Hrivík – 27. M. Vitouch (Spodniak)

HC Škoda Plzeň – BK Mladá Boleslav 3:2 pp (0:1, 0:1, 2:0 - 1:0)

Góly: 52. Teplý, 52. V. Petman, 63. Merežko – 3. Fořt, 32. Zvagulis (Jánošík)

Tabuľka českej extraligy

Česká hokejová extraliga

    Libor Hudáček a Marko Daňo oslavujú so spoluhráčmi gól.
    Libor Hudáček a Marko Daňo oslavujú so spoluhráčmi gól.
    VIDEO: Slovenské duo Daňo a Hudáček potiahli Třinec. Skórovali aj ďalší útočníci v českej lige
    dnes 18:54
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Česko»Česká hokejová extraliga»VIDEO: Slovenské duo Daňo a Hudáček potiahli Třinec. Skórovali aj ďalší útočníci v českej lige