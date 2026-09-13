Mannheim spravil rázny krok k postupu. Najbližší súper Nitry tesne prehral

Hokejisti Adleru Mannheim zvíťazili v nedeľňajšom zápase 4. kola skupinovej fázy Ligy majstrov na ľade Fribourgu-Gottéron 4:3.
Spravili tým výrazný krok k postupu, keďže po štyroch zápasoch majú na konte deväť bodov.
Fribourg, ktorý prehral v druhom stretnutí za sebou, bude 6. októbra najbližší súper slovenského majstra HK Nitra.
Liga majstrov - 4. kolo:
HC Fribourg-Gottéron - Adler Mannheim 3:4 (2:1, 1:2, 0:1)
Góly: 2. Dorthe, 20. De La Rose, 38. Rathgeb - 6. a 39. Mattinen, 31. Gawanke, 53. Brown
Växjö Lakers - EC Red Bull Salzburg 6:3 (3:0, 2:1, 1:2)
Góly: 8., 13. a 27. Suomi, 19. Gustafsson, 24. Rasmussen, 60. Elvenes - 31. Robertson, 42. Nissner, 45. Poisson
Rögle BK - Tappara Tampere 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
Góly: 6. Johansson, 19. Kellman, 24. Horký, 24. Jellvik