Carolina potvrdila post lídra NHL. Winnipeg deklasovala a uspela vo štvrtom zápase v rade

Hokejisti Caroliny Hurricanes oslavujú gól.
Hokejisti Caroliny Hurricanes oslavujú gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|1. nov 2026 o 22:11
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Obranca Sean Walker sa na triumfe domácich podieľal dvoma gólmi.

Hokejisti Caroliny Hurricanes potvrdili pozíciu lídra zámorskej NHL, keď v nedeľnom stretnutí deklasovali Winnipeg Jets 7:0.

Dosiahli štvrté víťazstvo za sebou a so ziskom 26 bodov si upevnili vedúce postavenie v súťaži. Jets prehrali už deviaty duel v sérii, naposledy uspeli ešte 13. októbra.

Obranca Sean Walker sa na triumfe domácich podieľal dvoma gólmi, Logan Stankoven si pripísal tri body za gól a dve asistencie.

Carolina rozhodla o svojom víťazstve už v prostrednej časti hry, v ktorej nastrieľala štyri góly v priebehu necelých ôsmich minút.

Brankár domácich Pjotr Kočetkov si pripísal desiate víťazstvo v desiatom štarte v sezóne, pri druhom čistom konte v sezóne predviedol 26 úspešných zákrokov.

NHL - základná časť:

Carolina Hurricanes - Winnipeg Jets 7:0 (1:0, 4:0, 2:0)

Góly: 6. S. Walker (Jarvis, Aho), 22. Välimäki (Gostisbehere, Stankoven), 23. Aho (Svečnikov, Ehlers), 28. S. Walker (Jarvis), 30. Stankoven (Blake, Ehlers), 47. Jankowski (Stankoven), 49. Kotkaniemi (Robinson, Gostisbehere)

Brankári: Kočetkov - Skinner (30. Stevenson), strely na bránku: 32:26

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