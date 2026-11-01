VIDEO: Stál na správnom mieste. Pospíšil strelil ďalší gól, Calgary však nepomohol

Martin Pospíšil oslavuje gól.
Martin Pospíšil oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|1. nov 2026 o 06:59 (aktualizované 1. nov 2026 o 09:15)
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Juraj Slafkovský pri prestrelke proti Pittsburghu nebodoval.

Slovenský hokejista Martin Pospíšil strelil v noci na nedeľu gól v zámorskej NHL. Jeho Calgary Flames však prehralo na ľade Colorada Avalanche 2:5.

Dvadsaťšesťročný Pospíšil si pripísal šiesty kanadský bod v sezóne (3+3) a štvrtý v priebehu posledných štyroch duelov (2+2).

Pospíšil upravil v 42. minúte na priebežných 2:4 s asistenciou Ryana Stroma a Zayna Parekha.

Prvý menovaný obral o puk Brenta Burnsa a poslal pred odkrytú bránku prihrávku Slovákovi, ktorý nezaváhal. Pospíšil hral v druhom útoku, na ľade strávil celkovo 14:36 minúty, pripísal si dve strely na bránku a šesť hitov.

Za Flames nastúpil v Denveri aj Šimon Nemec, a to v prvej obrannej dvojici s Kevinom Bahlom. Stretnutie ukončil s mínuskou, na ľade bol 23:06 minúty a mal po jednej strele na bránku, hite aj bloku.

VIDEO: Gól Martina Pospíšila

 „Myslím, že boli oveľa rýchlejší a dobre nás forčekovali. Napriek tomu sme sa v tretej tretine dvihli, hrali sme lepšie, ale už to nestačilo na zvrat.

Snažili sme sa hrať jednoducho, ale v strednom pásme sme prehrávali súboji a oni boli vždy rýchlejšie pri puku. Pozrieme si video, aby sme boli v ďalšom zápase lepší," povedal Pospíšil pre nhl.com.

Montreal zdolal v ďalšom zápase Pittsburgh 5:4, Juraj Slafkovský bol v prvom útoku s Coleom Caufieldom a Alexom Newhookom, no kanadský bod si nepripísal. Jeho ice time bol 17:23, zaznamenal dve mínusky a po dve strely na bránku a bloky.

Dvorský strelil svoj tretí gól v tejto sezóne NHL. Slovenský útočník otvoril skóre duelu v 3. minúte, keď po prihrávke Justina Barrona šikovným bekhendovým blafákom prekonal Johna Gibsona.

Blues prehrávali v tretej tretine 2:4, potom znížil Pavel Bučnevič a potom Barron a Aleksanteri Kaskimäki dvomi gólmi v priebehu 18 sekúnd strhli vedenie na stranu St. Louis. Fín Kaskimäki skóroval v NHL premiérovo.

Pre Dvorského to bol prvý presný zásah od 4. októbra, keď sa rovnako bekhendom presadil proti Coloradu Avalanche. V Detroite odohral 11:03 min, pripísal si plusový bod a na Gibsona vyslal dve strely.

Slováci v NHL - kanadské bodovanie

#

Meno

Klub

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

+/-

1.

Juraj Slafkovský

Montreal

14

2

7

9

0

2.

Martin Pospíšil

Calgary

14

3

3

6

-5

3.

Šimon Nemec

Calgary

14

0

5

5

-7

4.

Dalibor Dvorský

St. Louis

14

3

1

4

0

5.

Martin Fehérváry

Washington

12

0

3

3

+1

6.

Erik Černák

Tampa Bay

12

0

2

2

+6

7.

Martin Chromiak

Los Angeles

1

0

0

0

0

8.

Samuel Honzek

Calgary

4

0

0

0

-4

Kanadské bodovanie NHL Informácie o Slovákoch v NHL

Tampa Bay bez zraneného obrancu Erika Černáka prehrala na ľade Nashvillu 4:5 po predĺžení a nájazdovom rozstrele.

Lightning oznámili, že stav Černáka budú posudzovať na dennej báze a nič bližšie k jeho zraneniu nepovedali. Boston zdolal Chicago 5:4 po predĺžení, New York Islanders podľahol Edmontonu 0:4.

﻿NHL - výsledky (nedeľa, 1. november):

Colorado Avalanche - Calgary Flames 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)

Góly: 15. MacKinnon (Makar, Nečas), 23. Nečas (Kadri, MacKinnon), 26. Lehkonen (Makar, Toews), 30. Nelson (Landeskog, Makar), 45. Lehkonen (Makar, Toews) - 31. Farabee (Backlund), 42. POSPÍŠIL (Strome, Parekh)

Brankári: Blackwood - Sergejev, strely na bránku: 34:27


Dallas Stars - Columbus Blue Jackets 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Góly: 3. Rantanen (Johnston, Robertson), 20. Harley (Hyry, Heiskanen), 60. Hyry (Benn, Heiskanen) - 47. Severson (Werenski, Johnson)

Brankári: Oettinger - Greaves, strely na bránku: 17:25


Montreal Canadiens - Pittsburgh Penguins 5:4 (2:2, 3:1, 0:1)

Góly: 3. Kapanen (Beck, F. Xhekaj), 4. Anderson (Kreider), 22. Texier (Hutson, Danault), 23. Kreider (A. Xhekaj, Anderson), 34. Anderson (Hutson, Evans) - 3. Karlsson (Crosby, Novak), 8. Novak (Rakell, Crosby), 24. Rakell (Karlsson), 57. Crosby (Karlsson)

Brankári: Fowler - Murašov, strely na bránku: 27:29


Vancouver Canucks - Toronto Maple Leafs 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

Góly: 11. Boeser (Hronek, Lekkerimäki), 50. Sasson (Gallagher) - 2. Nylander (Paul, McCabe), 24. Matthews (Raddysh, Roslovic), 33. MacEwen (Rielly, Blugers), 59. Blugers (Nylander, Stolarz)

Brankári: Meriläinen - Stolarz, strely na bránku: 28:28


Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

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