VIDEO: Stál na správnom mieste. Pospíšil strelil ďalší gól, Calgary však nepomohol

Slovenský hokejista Martin Pospíšil strelil v noci na nedeľu gól v zámorskej NHL. Jeho Calgary Flames však prehralo na ľade Colorada Avalanche 2:5.
Dvadsaťšesťročný Pospíšil si pripísal šiesty kanadský bod v sezóne (3+3) a štvrtý v priebehu posledných štyroch duelov (2+2).
Pospíšil upravil v 42. minúte na priebežných 2:4 s asistenciou Ryana Stroma a Zayna Parekha.
Prvý menovaný obral o puk Brenta Burnsa a poslal pred odkrytú bránku prihrávku Slovákovi, ktorý nezaváhal. Pospíšil hral v druhom útoku, na ľade strávil celkovo 14:36 minúty, pripísal si dve strely na bránku a šesť hitov.
Za Flames nastúpil v Denveri aj Šimon Nemec, a to v prvej obrannej dvojici s Kevinom Bahlom. Stretnutie ukončil s mínuskou, na ľade bol 23:06 minúty a mal po jednej strele na bránku, hite aj bloku.
VIDEO: Gól Martina Pospíšila
„Myslím, že boli oveľa rýchlejší a dobre nás forčekovali. Napriek tomu sme sa v tretej tretine dvihli, hrali sme lepšie, ale už to nestačilo na zvrat.
Snažili sme sa hrať jednoducho, ale v strednom pásme sme prehrávali súboji a oni boli vždy rýchlejšie pri puku. Pozrieme si video, aby sme boli v ďalšom zápase lepší," povedal Pospíšil pre nhl.com.
Montreal zdolal v ďalšom zápase Pittsburgh 5:4, Juraj Slafkovský bol v prvom útoku s Coleom Caufieldom a Alexom Newhookom, no kanadský bod si nepripísal. Jeho ice time bol 17:23, zaznamenal dve mínusky a po dve strely na bránku a bloky.
Dvorský strelil svoj tretí gól v tejto sezóne NHL. Slovenský útočník otvoril skóre duelu v 3. minúte, keď po prihrávke Justina Barrona šikovným bekhendovým blafákom prekonal Johna Gibsona.
Blues prehrávali v tretej tretine 2:4, potom znížil Pavel Bučnevič a potom Barron a Aleksanteri Kaskimäki dvomi gólmi v priebehu 18 sekúnd strhli vedenie na stranu St. Louis. Fín Kaskimäki skóroval v NHL premiérovo.
Pre Dvorského to bol prvý presný zásah od 4. októbra, keď sa rovnako bekhendom presadil proti Coloradu Avalanche. V Detroite odohral 11:03 min, pripísal si plusový bod a na Gibsona vyslal dve strely.
#
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Juraj Slafkovský
Montreal
14
2
7
9
0
2.
Martin Pospíšil
Calgary
14
3
3
6
-5
3.
Šimon Nemec
Calgary
14
0
5
5
-7
4.
Dalibor Dvorský
St. Louis
14
3
1
4
0
5.
Martin Fehérváry
Washington
12
0
3
3
+1
6.
Erik Černák
Tampa Bay
12
0
2
2
+6
7.
Martin Chromiak
Los Angeles
1
0
0
0
0
8.
Samuel Honzek
Calgary
4
0
0
0
-4
Tampa Bay bez zraneného obrancu Erika Černáka prehrala na ľade Nashvillu 4:5 po predĺžení a nájazdovom rozstrele.
Lightning oznámili, že stav Černáka budú posudzovať na dennej báze a nič bližšie k jeho zraneniu nepovedali. Boston zdolal Chicago 5:4 po predĺžení, New York Islanders podľahol Edmontonu 0:4.
NHL - výsledky (nedeľa, 1. november):
Colorado Avalanche - Calgary Flames 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)
Góly: 15. MacKinnon (Makar, Nečas), 23. Nečas (Kadri, MacKinnon), 26. Lehkonen (Makar, Toews), 30. Nelson (Landeskog, Makar), 45. Lehkonen (Makar, Toews) - 31. Farabee (Backlund), 42. POSPÍŠIL (Strome, Parekh)
Brankári: Blackwood - Sergejev, strely na bránku: 34:27
Dallas Stars - Columbus Blue Jackets 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
Góly: 3. Rantanen (Johnston, Robertson), 20. Harley (Hyry, Heiskanen), 60. Hyry (Benn, Heiskanen) - 47. Severson (Werenski, Johnson)
Brankári: Oettinger - Greaves, strely na bránku: 17:25
Montreal Canadiens - Pittsburgh Penguins 5:4 (2:2, 3:1, 0:1)
Góly: 3. Kapanen (Beck, F. Xhekaj), 4. Anderson (Kreider), 22. Texier (Hutson, Danault), 23. Kreider (A. Xhekaj, Anderson), 34. Anderson (Hutson, Evans) - 3. Karlsson (Crosby, Novak), 8. Novak (Rakell, Crosby), 24. Rakell (Karlsson), 57. Crosby (Karlsson)
Brankári: Fowler - Murašov, strely na bránku: 27:29
Vancouver Canucks - Toronto Maple Leafs 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
Góly: 11. Boeser (Hronek, Lekkerimäki), 50. Sasson (Gallagher) - 2. Nylander (Paul, McCabe), 24. Matthews (Raddysh, Roslovic), 33. MacEwen (Rielly, Blugers), 59. Blugers (Nylander, Stolarz)
Brankári: Meriläinen - Stolarz, strely na bránku: 28:28
Tabuľky NHL
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