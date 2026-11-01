Hrivík a Daňo udreli v závere. Pospíšil si pripísal gól a asistenciu, Škorvánek aj Tomek neuspeli

Slovenský hokejista Kristián Pospíšil prispel v českej extralige gólom a asistenciou k domácej výhre Komety Brno nad Olomoucom 3:2.
Z triumfu v derby sa tešil Třinec s početným slovenským zastúpením, keď vyhral na ľade Vítkovic 3:1 a po 17. kole vedie súťaž o šesť bodov pred Pardubicami.
Skóre zápasu uzavrel Marko Daňo, domácim nepomohol ani gól jeho krajana Mareka Hrivíka.
Ďalší Slovák Róbert Lantoši si pripísal dve asistencie a jeho České Budějovice dokázali vyrovnať z 0:2 na 2:2, no v závere inkasovali a tri body za výhru 3:2 si tak odniesli Karlove Vary.
Brankár Stanislav Škorvánek nezabránil prehre Hradca Králové s Libercom 3:4 po predĺžení a slovenský brankár Litvínova Matej Tomek bol pri prehre 0:3 na ľade Sparty Praha.
Majstrovské Pardubice predtým zdolali Mladú Boleslav 4:0. V drese Dynama sa z triumfu tešili Slováci Miloš Kelemen a Peter Čerešňák, za hostí zasa výsledkovo neuspeli ich krajania Pavol Skalický, Dávid Gríger a ani kapitán Adam Jánošík.
Česká extraliga - 17. kolo:
Bílí Tygři Liberec – Mountfield Hradec Králové 4:3 pp (0:2, 0:0, 3:1 - 1:0)
Góly: 49. Najman, 54. Pytlík, 59. Sandberg, 63. Šimek - 12. Vukojevic, 14. Perret, 52. Kousal
Sparta Praha – HC Verva Litvínov 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Góly: 3. Chlapík, 39. Seppälä, 49. Pospíšil, 60. Blümel
HC Škoda Plzeň – Rytíři Kladno 6:5 pp a sn (1:1, 1:1, 3:3 - 1:0)
Góly: 9. Strnad, 22. Robertson, 42. Merežko, 47. Macpherson, 59. Macpherson, rozh. nájazd Teplý - 9. Ojamäki, 35. Klima, 43. Vigneault, 55. Pietroniro, 56. Přikryl
Motor České Budějovice – Energie Karlovy Vary 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Góly: 38. Bell (Lantoši), 47. Hoch (Lantoši) - 10. Šťastný, 27. Bambula, 57. Redlich
HC Kometa Brno – HC Olomouc 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
Góly: 10. Flek (Pospíšil), 20. Pospíšil, 33. Flek - 26. Herčík, 53. Orsava
HC Vítkovice Ridera – HC Oceláři Třinec 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
Góly: 12. O. Kovařčík, 18. M. Kovařčík, 60. Daňo - 58. Hrivík
HC Dynamo Pardubice – BK Mladá Boleslav 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
Góly: 21. Poulíček, 31. Smejkal, 40. Nosek, 49. Tomášek