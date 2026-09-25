Totálna dominancia Hudáčka s Daňom. Spolu nazbierali deväť kanadských bodov

Slovenský hokejista Libor Hudáček pomohol gólom a štyrmi asistenciami Třincu k víťazstvu 8:2 nad Vítkovicami.
V piatkovom stretnutí 4. kola českej extraligy sa podieľal aj na presnom zásahu Marka Daňa, ktorý pridal ešte tri asistencie.
Zverenci slovenského trénera Borisa Žabku vedú tabuľku s plným počtom 12 bodov, zatiaľ čo Vítkovice sú bez bodu posledné.
Spomedzi Slovákov skóroval aj Pavol Skalický. Po asistencii Dávida Grígera dal jediný gól Mladej Boleslavi pri prehre 1:4 s majstrovskými Pardubicami, za ktoré si asistenciu pripísal Miloš Kelemen.
Česká extraliga - 4. kolo
HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera 8:2 (3:1, 1:0, 4:1)
Góly: 8. DAŇO (HUDÁČEK), 11. Pyrochta (HUDÁČEK), 12. Voženílek, 28. Nestrašil, 43. Kovařčík (HUDÁČEK), 52. HUDÁČEK (DAŇO), 56. Kubiesa (DAŇO), 59. Pyrochta (HUDÁČEK, DAŇO) - 7. Abdul, 43. Nellis
BK Mladá Boleslav - HC Dynamo Pardubice 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Góly: 44. SKALICKÝ (GRÍGER) - 13. Kondelík, 40. Stránský, 44. Kondelík (KELEMEN), 60. Smejkal
HC VERVA Litvínov - HC Sparta Praha 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Góly: 58. Kaše - 12. a 40. Řepík, 21. Krejčík, 56. Sekáč
Rytíři Kladno - HC Škoda Plzeň 3:4 po predĺžení (0:0, 0:3, 3:0 - 0:1)
Góly: 49. Konečný, 54. Pietroniro, 60. Klima - 23. Rohlík, 28. a 62. Teplý, 29. Strnad
HC Energie Karlovy Vary - Motor České Budějovice 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)
Góly: 4. Mamčics, 17. Jones, 19. Tomek, 33. Jones (MINÁRIK), 44. Černoch - 23. Hoch
HC Olomouc - HC Kometa Brno 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Góly: 31. Navrátil, 54. Herčík - 4. a 41. Leino, 29. POSPÍŠIL, 31. Ilomäki (KUSKO)
/E. Rabčan (Brno) kryl 39 zo 41 striel/