VIDEO: Slovenský útočník prvou hviezdou v zámorí. Skóroval Nemec a bodovali aj ďalší

Lucian Bernát
Lucian Bernát (Autor: Facebook / Owen Sound Attack﻿)
TASR|26. okt 2026 o 10:03
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V americkej USHL zažiaril brankár Samuel Hrenák.

Slovenský hokejový útočník Lucian Bernát sa stal prvou hviezdou večerného zápasu kanadskej juniorskej OHL.

VIDEO: Bernát a jeho víťazný gól

Dvoma presnými zásahmi sa podieľal na triumfe Owen Sound nad Barrie 5:4 po predĺžení, pričom sekundu pred koncom extračasu strelil víťazný gól. Jeho spoluhráč a krajan Roderik Černák nebodoval.

V rovnakej súťaži si štvrtý gól v sezóne pripísal Adam Nemec, ktorý pomohol Sudbury k víťazstvu nad Oshawou 3:2 po samostatných nájazdoch. Spoločne s Jánom Chovanom zaznamenali mínusový bod a neuspeli v nájazdoch.

VIDEO: Gól Nemca

Všetci traja Slováci v drese Kingstonu Alex Mišiak, Tomáš Pobežal a Adam Goljer pomohli asistenciou k výhre svojho tímu nad Ottawou 6:4.

Útočníci Mišiak s Pobežalom zaznamenali aj plusový bod, obranca Goljer dva. Matej Stankoven mal „mínusku“ pri prehre Bramptonu s Erie 2:5.

V QMJHL dostal Oliver Ozogány dvojminútový trest za krosček, no jeho Saint John triumfoval nad Drumondvillom 7:5. V drese súpera zaznamenal obranca Filip Kovalčík dve asistencie a tri mínusové body.

V americkej USHL zažiaril brankár Samuel Hrenák, ktorý si pripísal 42 zákrokov a bol prvou hviezdou stretnutia Farga so Sioux Falls. Jeho tím zvíťazil 4:1.

OHL

    Lucian Bernát
    Lucian Bernát
    VIDEO: Slovenský útočník prvou hviezdou v zámorí. Skóroval Nemec a bodovali aj ďalší
    dnes 10:03
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