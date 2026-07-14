Vo veku 90 rokov zomrel legendárny rozhodca, člen Siene slávy IIHF

Josef Kompalla
Josef Kompalla (Autor: REUTERS)
TASR|14. júl 2026 o 12:12
ShareTweet1

Zúčastnil sa na deviatich MS a troch olympiádach.

Vo veku 90 rokov zomrel bývalý nemecký hokejový rozhodca Josef Kompalla, ktorého v roku 2003 uviedli do Siene slávy medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).

O jeho úmrtí po krátkej a ťažkej chorobe informoval nemecký zväz (DEB).

Rodák z poľských Katovíc rozhodoval počas kariéry vyše 2000 zápasov nemeckej ligy a viac ako 150 medzištátnych stretnutí. Od IIHF dostal dôveru na deviatich majstrovstvách sveta a tiež na olympijských hrách v rokoch 1976, 1980 a 1984.

Je tiež členom nemeckej Siene slávy, po skončení kariéry v roku 1992 pôsobil ako pozorovateľ a inštruktor rozhodcov v IIHF.

„Svetový hokej stráca v Josefovi Kompallovi mimoriadnu osobnosť, ktorá sa mnoho rokov podieľala na rozvoji hokeja v Nemecku,“ uviedol nemecký zväz.

Reprezentácie

    Josef Kompalla
    Josef Kompalla
    Vo veku 90 rokov zomrel legendárny rozhodca, člen Siene slávy IIHF
    dnes 12:121
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Vo veku 90 rokov zomrel legendárny rozhodca, člen Siene slávy IIHF