Peter Cehlárik zažil divoký debut. Žilina ovládala vybičované derby o Považie

Vlci Žilina privítali v utorok v úvodnom kole hokejovej Tipsport ligy na domácom ľade hokejistov Dukly Trenčín a zvíťazili pomerom 5:2.
Zápas mal od úvodu všetko, čo má tradičné derby o Považie mať. Náboj, emócie, tempo a v neposlednom rade fantastickú divácku kulisu, o ktorú sa postarali fankluby oboch tímov.
Premiéru v seniorskom tímu Žiliny aj v najvyššej slovenskej súťaži si odbil 31-ročný reprezentačný útok Peter Cehlárik, ktorý zaknihoval i jeden bod za asistenciu.
VIDEO: Zostrih zápasu Žilina - Trenčín
„Energia na tribúnach a aj na striedačke bola úžasná, prvý zápas sme zvládli, užil som si to,“ skonštatoval po zápase bývalý hokejista Bostonu Bruins a pokračoval: „V tretej tretine som bol za stavu 4:2 vylúčený, trošku som na trestnej lavici tŕpol, pretože zápas ešte nebol rozhodnutý, ale chalani to skvele zvládli, odohrali sme skvelé oslabenia, a to bol náš kľúč k výhre.“
Na ľade sa Peter stretol aj s bývalým spoluhráčom z Bruins Ryanom Spoonerom, ktorý pred úvodom sezóny posilnil Duklu Trenčín.
„Len sme sa pozdravili, spýtal som sa ho ako sa mu páči na Slovensku. Je skvelé, že takýto hráči sú v našej ligy, majú bohaté skúsenosti,“ uzavrel hráč švédskeho tímu Växjo, ktorý však úvod sezóny odohrá v rodnej Žiline.
Pred novinárov sa postavil aj netradičný strelec v drese Vlkov Matúš Holenda. Vždy dobre naladený obranca ani tentoraz nesklamal a prítomných bavil prakticky každou odpoveďou.
„Dva góly v zápase som určite dal, to je normálne, ale tak maximálne v prípravke,“ zasmial sa skvele naladený Matúš a svoje myšlienky ďalej rozvinul: „Som rád, že sme dôležitý prvý zápas zvládli, vstup do sezóny teda vyšiel. Hrali sme zodpovedne, hoci sme prehrávali 0:1, ale vôbec sme nepochybovali o našom výkone a išli sme si za svojím cieľom.“
Vlci v tretej tretine ustáli aj hru v oslabení o dvoch hráčov, čo sa ukázalo ako jeden z rozhodujúcich momentov zápasu: „Musíme si dávať pozor, hrať disciplinovane, pretože v ďalších zápasoch by nás to mohlo stáť zbytočné body,“ skonštatoval na záver žilinský obranca Holenda.
Dukla Trenčín však neodohrala pod Dubňom zlý duel, práve naopak. Vojaci boli dlho Žiline vyrovnaným súperom, nevyšla im však druhá tretina, v ktorej inkasovali tri góly.
VIDEO: Hokejista Trenčína J.Šiška
„Myslím si, že v prvej tretine sme do zápasu vstúpili tak, ako sme chceli, dodržali sme to, čo sme si povedali. Dali sme gól, čo bolo super. Žilina vyrovnala, ale nič sa nedialo. Potom sme však mali vylúčenia, ktoré nás stali zápas nielen dnes, ale aj v príprave. Musíme si na to dávať pozor. Myslím si, že sme so Žilinou mohli bez vylúčení hrať absolútne vyrovnanú partiu,“ povedal na margo zápasu útočník Dukly Trenčín Lukáš Lunter.
Dvojgólovým strelcom Žiliny bol aj navrátilec pod Dubeň Šimon Petráš, od kanoniera jeho formátu sa však góly očakávajú.
„Tešili sme sa všetci na tento zápas, ja obzvlášť, pretože sme hrali pred domácim publikom a bolo to fantastické. Veľmi som si to užil a je super, že sme vyhrali.“
Šimonovi to v úvode zápasu strelecky nepadlo, neupadal však na duchu: „V prvej tretine som mal nejaké strely, ktoré nepadli, ale ostal som pokojný a potom ma dva góly potešili. Pomohol som tímu k výhre a to je najdôležitejšie. Chcel by som však dať klobúk dole pred našimi chalanmi, ktorí hrali oslabenia, pretože Trenčín má výbornú presilovku.“
Záver zápasu okorenili aj emócie a bitka, Petráš to videl jasne: „To k zápasu patrí, boli tam emócie, duel mal všetko čo mal mať.“