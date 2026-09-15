ONLINE: Vlci Žilina - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (1. kolo)

Hokejisti Vlci Žilina a HK Dukla Trenčín dnes hrajú zápas 1. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: Vlci Žilina - HK Dukla Trenčín dnes (Tipsport Liga LIVE, 1. kolo, utorok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
15.09.2026 o 17:30
1. kolo
Vlci Žilina
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(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Trenčín
Prenos
Nová sezóna, nové ambície a hneď na úvod atraktívny súboj dvoch tradičných hokejových miest. Vlci Žilina vstúpia v utorok 15. septembra do nového ročníka Tipsport ligy domácim stretnutím proti HK Dukla Trenčín. Úvodné buly 1. kola je v žilinskej Tipsport aréne naplánované na 17:30 a oba tímy pôjdu do zápasu po lete, počas ktorého prešli výraznými zmenami.
Žilinčania majú za sebou sezónu, ktorej záver v nich ešte stále môže rezonovať. Vo štvrťfinále play-off proti Popradu viedli 2:0 na zápasy a v treťom stretnutí dokonca 3:0, napriek tomu „kamzíci“ sériu otočili a postúpili po výsledku 4:2 na zápasy. Športový manažér Vlkov Michal Hlinka neskôr označil tento neúspech za určitú „facku“, z ktorej sa klub snažil poučiť pri skladaní mužstva na nový ročník.
Káder trénera Milana Bartoviča sa počas leta výrazne zmenil, predovšetkým v ofenzíve. Žilinu opustilo niekoľko kľúčových postáv minulej sezóny. Brendan Ranford bol s 51 bodmi najproduktívnejším hráčom tímu v základnej časti, Ryder Korczak pridal 44 bodov a výraznú stratu predstavuje aj odchod produktívneho obrancu Gabriela Chicoina. Skončili tiež Jakub Kolenič, Jozef Baláž, Daniel Vladimír Tkáč, Zach Senyshyn či brankár Connor LaCouvée. Klub však na odchody reagoval veľmi zaujímavými príchodmi.
Pod Dubňom sa predstaví viacero známych slovenských mien. Zo Zvolena prišiel Marek Hecl, z Košíc Šimon Petráš a Peter Repčík, z Popradu dvojica Tomáš Török a Alex Výhonský. Ofenzívu doplnili aj skúsení Kanaďania Brant Harris a Brett Ritchie. V bránkovisku navyše pribudol skúsený Jaroslav Janus. Žilinčania tak najmä v útoku poskladali mužstvo, ktoré má na papieri veľmi zaujímavú kvalitu.
Najväčším lákadlom úvodných kôl však bude Peter Cehlárik. Žilinský odchovanec a slovenský reprezentant, ktorý má podpísanú zmluvu so švédskym Växjö Lakers, sa pripravoval s Vlkmi a vedenie klubu vyriešilo všetky potrebné náležitosti vrátane dohody so švédskou stranou a poistenia hráča. Podľa športového manažéra Michala Hlinku by mal Cehlárik nastúpiť už v úvodnom ligovom zápase proti Trenčínu a za Vlkov odohrať niekoľko stretnutí pred odchodom do Švédska. V príprave navyše ukázal, že môže byť okamžite výraznou posilou, pričom veľmi dobre fungovala jeho spolupráca s Patrikom Koyšom.
Vlci odohrali počas leta sedem prípravných zápasov a dosiahli bilanciu štyroch víťazstiev a troch prehier. Hneď na úvod zdolali české Pardubice 3:2, následne Banskú Bystricu 3:1. Potom prišla prehra 2:3 v Trenčíne a neúspech 2:4 proti Zlínu. V domácej odvete s Duklou však Žilinčania uspeli 5:3, následne si schuti zastrieľali pri víťazstve 7:3 nad Zlínom. Generálka proti Popradu už Vlkům nevyšla podľa predstáv a po prehre 1:3 ukončili prípravné obdobie s negatívnym výsledkom, celkovo však s pozitívnou bilanciou.
Práve dve letné konfrontácie Žiliny s Trenčínom môžu byť pred utorkovým duelom zaujímavým ukazovateľom. V prvom stretnutí 14. augusta uspela Dukla na svojom ľade 3:2, o týždeň neskôr jej však Vlci prehru vrátili a v Žiline zvíťazili 5:3. Vzájomná letná bilancia je teda vyrovnaná a tretí súboj už nebude iba testom pripravenosti, ale bojom o prvé ligové body.
Výraznými zmenami prešiel aj Trenčín. Dukla chce predovšetkým zabudnúť na nevydarený minulý ročník, v ktorom obsadila po základnej časti až jedenáste miesto a extraligovú príslušnosť musela zachraňovať v baráži. Novú etapu tradičného klubu vedie kanadský tréner Todd Woodcroft, ktorý pôsobil aj pri slovenskej reprezentácii. Jeho úlohou je dostať mužstvo späť na pozície, ktoré viac zodpovedajú ambíciám trenčianskeho hokeja.
Aj Dukla sa snažila počas leta zvýšiť kvalitu a skúsenosť mužstva. Medzi výrazné ofenzívne posily patria napríklad skúsený Kanaďan Ryan Spooner či český útočník Dominik Lakatoš. Woodcroft postupne vštepuje mužstvu nový herný systém a práve prípravné obdobie ukázalo, že Trenčín môže byť v novej sezóne podstatne nepríjemnejším súperom než v uplynulom ročníku.
Dukla absolvovala rozsiahlu prípravu, počas ktorej sa stretla so Žilinou, Zlínom, Humenným, maďarským Dunaújvárosom, Popradom, Vienna Capitals aj Zvolenom. Trenčania okrem iného zdolali Humenné 6:3, Dunaújváros 6:0 či Vienna Capitals 3:0. Na Tatranskom pohári prehrali s Popradom 4:5 po samostatných nájazdoch a v generálke na ligu nestačili doma na Zvolen 3:5. Výsledky prípravy boli teda rôznorodé, no Dukla počas nej ukázala, že dokáže byť produktívna a zároveň odohrať veľmi disciplinované stretnutia.
Utorňajší duel tak ponúka hneď niekoľko zaujímavých príbehov. Žilina chce potvrdiť, že výrazná letná prestavba mužstva priniesla ešte väčšiu kvalitu a že nepríjemné štvrťfinálové vyradenie z minulej sezóny dokázala pretaviť do novej motivácie. Trenčín sa zase pokúsi ukázať, že záchranárske starosti z uplynulého ročníka sú minulosťou a pod vedením Todda Woodcrofta sa začína nová kapitola Dukly.
Stretnutie 1. kola Tipsport ligy medzi Vlci Žilina a HK Dukla Trenčín sa hrá v utorok 15. septembra o 17:30 v Tipsport aréne v Žiline.
Žilinčania majú za sebou sezónu, ktorej záver v nich ešte stále môže rezonovať. Vo štvrťfinále play-off proti Popradu viedli 2:0 na zápasy a v treťom stretnutí dokonca 3:0, napriek tomu „kamzíci“ sériu otočili a postúpili po výsledku 4:2 na zápasy. Športový manažér Vlkov Michal Hlinka neskôr označil tento neúspech za určitú „facku“, z ktorej sa klub snažil poučiť pri skladaní mužstva na nový ročník.
Káder trénera Milana Bartoviča sa počas leta výrazne zmenil, predovšetkým v ofenzíve. Žilinu opustilo niekoľko kľúčových postáv minulej sezóny. Brendan Ranford bol s 51 bodmi najproduktívnejším hráčom tímu v základnej časti, Ryder Korczak pridal 44 bodov a výraznú stratu predstavuje aj odchod produktívneho obrancu Gabriela Chicoina. Skončili tiež Jakub Kolenič, Jozef Baláž, Daniel Vladimír Tkáč, Zach Senyshyn či brankár Connor LaCouvée. Klub však na odchody reagoval veľmi zaujímavými príchodmi.
Pod Dubňom sa predstaví viacero známych slovenských mien. Zo Zvolena prišiel Marek Hecl, z Košíc Šimon Petráš a Peter Repčík, z Popradu dvojica Tomáš Török a Alex Výhonský. Ofenzívu doplnili aj skúsení Kanaďania Brant Harris a Brett Ritchie. V bránkovisku navyše pribudol skúsený Jaroslav Janus. Žilinčania tak najmä v útoku poskladali mužstvo, ktoré má na papieri veľmi zaujímavú kvalitu.
Najväčším lákadlom úvodných kôl však bude Peter Cehlárik. Žilinský odchovanec a slovenský reprezentant, ktorý má podpísanú zmluvu so švédskym Växjö Lakers, sa pripravoval s Vlkmi a vedenie klubu vyriešilo všetky potrebné náležitosti vrátane dohody so švédskou stranou a poistenia hráča. Podľa športového manažéra Michala Hlinku by mal Cehlárik nastúpiť už v úvodnom ligovom zápase proti Trenčínu a za Vlkov odohrať niekoľko stretnutí pred odchodom do Švédska. V príprave navyše ukázal, že môže byť okamžite výraznou posilou, pričom veľmi dobre fungovala jeho spolupráca s Patrikom Koyšom.
Vlci odohrali počas leta sedem prípravných zápasov a dosiahli bilanciu štyroch víťazstiev a troch prehier. Hneď na úvod zdolali české Pardubice 3:2, následne Banskú Bystricu 3:1. Potom prišla prehra 2:3 v Trenčíne a neúspech 2:4 proti Zlínu. V domácej odvete s Duklou však Žilinčania uspeli 5:3, následne si schuti zastrieľali pri víťazstve 7:3 nad Zlínom. Generálka proti Popradu už Vlkům nevyšla podľa predstáv a po prehre 1:3 ukončili prípravné obdobie s negatívnym výsledkom, celkovo však s pozitívnou bilanciou.
Práve dve letné konfrontácie Žiliny s Trenčínom môžu byť pred utorkovým duelom zaujímavým ukazovateľom. V prvom stretnutí 14. augusta uspela Dukla na svojom ľade 3:2, o týždeň neskôr jej však Vlci prehru vrátili a v Žiline zvíťazili 5:3. Vzájomná letná bilancia je teda vyrovnaná a tretí súboj už nebude iba testom pripravenosti, ale bojom o prvé ligové body.
Výraznými zmenami prešiel aj Trenčín. Dukla chce predovšetkým zabudnúť na nevydarený minulý ročník, v ktorom obsadila po základnej časti až jedenáste miesto a extraligovú príslušnosť musela zachraňovať v baráži. Novú etapu tradičného klubu vedie kanadský tréner Todd Woodcroft, ktorý pôsobil aj pri slovenskej reprezentácii. Jeho úlohou je dostať mužstvo späť na pozície, ktoré viac zodpovedajú ambíciám trenčianskeho hokeja.
Aj Dukla sa snažila počas leta zvýšiť kvalitu a skúsenosť mužstva. Medzi výrazné ofenzívne posily patria napríklad skúsený Kanaďan Ryan Spooner či český útočník Dominik Lakatoš. Woodcroft postupne vštepuje mužstvu nový herný systém a práve prípravné obdobie ukázalo, že Trenčín môže byť v novej sezóne podstatne nepríjemnejším súperom než v uplynulom ročníku.
Dukla absolvovala rozsiahlu prípravu, počas ktorej sa stretla so Žilinou, Zlínom, Humenným, maďarským Dunaújvárosom, Popradom, Vienna Capitals aj Zvolenom. Trenčania okrem iného zdolali Humenné 6:3, Dunaújváros 6:0 či Vienna Capitals 3:0. Na Tatranskom pohári prehrali s Popradom 4:5 po samostatných nájazdoch a v generálke na ligu nestačili doma na Zvolen 3:5. Výsledky prípravy boli teda rôznorodé, no Dukla počas nej ukázala, že dokáže byť produktívna a zároveň odohrať veľmi disciplinované stretnutia.
Utorňajší duel tak ponúka hneď niekoľko zaujímavých príbehov. Žilina chce potvrdiť, že výrazná letná prestavba mužstva priniesla ešte väčšiu kvalitu a že nepríjemné štvrťfinálové vyradenie z minulej sezóny dokázala pretaviť do novej motivácie. Trenčín sa zase pokúsi ukázať, že záchranárske starosti z uplynulého ročníka sú minulosťou a pod vedením Todda Woodcrofta sa začína nová kapitola Dukly.
Stretnutie 1. kola Tipsport ligy medzi Vlci Žilina a HK Dukla Trenčín sa hrá v utorok 15. septembra o 17:30 v Tipsport aréne v Žiline.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.