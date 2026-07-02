Mladý obranca zostáva v Žiline. Vlci si poistili jeden z najväčších talentov tímu

Hráči Žiliny po šiestom zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy.
Hráči Žiliny po šiestom zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy. (Autor: TASR)
TASR|2. júl 2026 o 17:37
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Klub v ňom vidí budúceho rozdielového hráča, obranca odohral všetky štvrťfinálové duely a predĺžil zmluvu.

Slovenský hokejista Tomáš Vajko bude aj naďalej hrať za tím Vlci Žilina. Osemnásťročný obranca sa s účastníkom Tipsport ligy dohodol na predĺžení kontraktu.

V sezóne 2025/2026 nastúpil na 23 stretnutí základnej časti, v ktorých zaznamenal dva kanadské body za dva presné zásahy.

Svoje kvality potvrdil aj vo vyraďovacej fáze, keď nastúpil na všetkých šesť štvrťfinálových duelov proti Popradu.

„Tomáš je stále mladý obranca s veľkým priestorom na ďalší výkonnostný rast. Postupne zbiera cenné skúsenosti a jeho práca s pukom, rozhodovanie v herných situáciách či čítanie hry ho už dnes odlišujú od mnohých obrancov.

Veríme, že ak bude naďalej tvrdo a poctivo pracovať, v budúcnosti sa môže stať rozdielovým hráčom,“ uviedol výkonný riaditeľ žilinského klubu František Skladaný podľa oficiálnej stránky tímu.


Tipsport liga

Hráči Žiliny po šiestom zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy.
Hráči Žiliny po šiestom zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy.
Mladý obranca zostáva v Žiline. Vlci si poistili jeden z najväčších talentov tímu
dnes 17:37
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