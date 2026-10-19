Chceli podporiť narodenie dieťaťa. Žilina však dostala trest, s ktorým nesúhlasí

Hráči Vlci Žilina.
Hráči Vlci Žilina. (Autor: Facebook / Vlci Žilina)
TASR|19. okt 2026 o 19:58
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Klubu bola uložená pokuta vo výške 500 eur a poplatok za prerokovanie vo výške 100 eur.

Hokejový klub Vlci Žilina podal odvolanie proti uzneseniu Senátu pre profesionálny hokej DK SZĽH zo dňa 17. októbra 2026, ktorým bol klub uznaný vinným z disciplinárneho previnenia nešportového správania divákov.

Klubu bola uložená pokuta vo výške 500 eur a poplatok za prerokovanie vo výške 100 eur.

„V odvolaní žiadame o individuálne a komplexné posúdenie celej situácie s prihliadnutím na jej konkrétne okolnosti.

Sme presvedčení, že pri hodnotení udalosti je potrebné zohľadniť aj jej ľudský rozmer. Išlo o milé gesto priateľa nášho hráča Šimona Petráša, ktorý pricestoval z Košíc na zápas v súvislosti s narodením jeho dieťaťa.

Odovzdanie detských plienok po góle malo byť symbolickou gratuláciou k tejto významnej životnej udalosti,” uvádza klub aj na svojom oficiálnom profile na Facebooku.

Vo vyhlásení sa Žilina odvoláva aj na skúsenosti z iných štadiónov či športových podujatí:

„Naším cieľom nie je spochybňovať pravidlá ani význam disciplíny v profesionálnom hokeji. Bezpečnosť, rešpekt a riadny priebeh zápasov musia zostať prioritou. Zároveň však veríme, že pri rozhodovaní treba prihliadať na úmysel, kontext a skutočnú závažnosť konania.

Podobné oslavné konania sú vyložene podporované v najvyspelejších ligách sveta, kde aj takéto okolnosti (vhodenie šiltovky po hetriku, plyšáky či perníky na ľade, chobotnice, atď.) zosilňujú vzťah hráčov, fanúšikov a ligy.

V odvolaní preto poukazujeme na potrebu primeraného posúdenia okolností, ako aj na otázku, či je uložená sankcia v tomto prípade dostatočne odôvodnená.“ Informoval klub v tlačovej správe.

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Hráči Vlci Žilina.
Hráči Vlci Žilina.
Chceli podporiť narodenie dieťaťa. Žilina však dostala trest, s ktorým nesúhlasí
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