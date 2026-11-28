Hokejisti tímu Vlci Žilina zvíťazili v 23. kole Tipsport ligy na domácom ľade nad Duklou Trenčín 2:1.
Pätnásty presný zásah v sezóne pridal kanonier Petráš, obranca Marek Korenčík odohral za Trenčín prvý duel po príchode zo Žiliny.
A práve 27-ročný obranca sa po zápase postavil pred novinárov ako prvý. Na tvári skúseného hokejistu bolo vidieť krvavé stopy, logicky tak bola prvá otázka úplne jasná.
„Prišiel som v zápase o tri alebo štyri zuby, uvidíme, ale to v tomto momente nie je úplne podstatné. Samozrejme, chceli sme v Žiline vyhrať, čo sa nám nepodarilo. Musíme popracovať na veciach, ktoré nás ako Trenčín zdobia,“ povzdychol si na svoj vek už skúsený bek, ktorý má za sebou pôsobenie vo Švédsku, USA či v Česku.
„Myslím si však, že napriek výsledku to bol slušný zápas, musíme však viac pracovať na malých veciach, v malých súbojoch. Často tímu, ktorý má problém, pomôže jeden škaredý gól a to môže naštartovať víťaznú šnúru,“ nádejal sa žilinský rodák.
VIDEO: Zostrih zápasu Žilina - Trenčín
Trenčín beriem ako výzvu
Práve jeho prestup spod Dubňa k vojakom zarezonoval počas týždňa v ligových novinkách.
„Som v Trenčíne dva dni aj s cestou, ale vidím ako skvele chalani pracujú, zlepšujú sa od tréningu k tréningu. Návrat domov bol dnes pre mňa niečo špeciálne, veril som, že žilinské srdce fanúšikov sa nezaprie a veľmi sa im chcem poďakovať za to, ako sa ku mne dnes zachovali,“ vyznal emotívne odchovanec žilinského hokeja a pokračoval:
„Trenčín beriem ako výzvu, chcel som do Dukly ísť, beriem to ako výzvu, zžívam sa so systémom hry a verím, že moje výkony budú rásť.“
Chceli sme potešiť trénera
Pätnástym gólom v sezóne otvoril skóre zápasu žilinský kanonier Šimon Petráš, ktorý si brankára Latkóczyho vychutnal blafákom z úniku, keď pomedzi betóny gólmana Dukly zasunul puk do siete.
„V prvom rade som veľmi rád, že sme vyhrali, dnes to bol emotívny zápas, je to derby, navyše má náš tréner Milan Bartovič meniny, chceli sme ho potešiť,“ pousmial sa po zápase 30-ročný rodák z Bratislavy a vysvetlil svoj zámer pri góle:
„Naskočil som zo striedačky a mal som v hlave presne tento plán, vyšiel tak, ako som chcel. Stále však platí, že nie je podstatné, kto z nás dá gól, ale to, aby sme ako tím víťazili.“
Musíme viac pracovať
Nespokojnosť sa po zápase zračila v tvári kapitána Dukly Juraja Mikuša. Skúsený, čoskoro 38-ročný obranca však vidí pre Trenčín jasnú cestu:
„Musíme vytrvať v tom, čo robíme a viac pracovať v detailoch zápasu. Prehrávame zápasy o jeden, prípadne dva góly, pričom ten druhý dostávame do prázdnej bránky.
Sú to všetko zápasy, ktoré sa dajú zvrátiť. Ako som už povedal, musíme vytrvať, viac pracovať a verím, že tie dobré výsledky prídu.“
Bartovič bol vo výbornej nálade
Napokon pred prítomných novinárov predstúpil aj meninový oslávenec Milan Bartovič, ktorý netajil výbornú náladu:
„Myslím, že celých 60 minút to bol vyrovnaný duel, bolo to derby, ktoré malo skvelú atmosféru. Trenčín prechádza nie úplne dobrým obdobím, čo sa však môže stať každému tímu,“ načrtol svoj myšlienky o zápase žilinský tréner a následne ich doplnil:
„Musím pochváliť mojich chlapcov, celý zápas príkladne bojovali a išli za víťazstvom. Hrali sme tímovo, ale nebol to ľahký zápas, pretože Trenčín hral veľmi dobre.“
Žilina tak zvíťazila v treťom zápase v sérii, Vlkom patrí v tabuľke druhé miesto so ziskom 47 bodov. Trenčín nebodoval naplno už v siedmom ligovom zápase, Dukla je v tabuľke ôsma, na svojom konte má 31 bodov.
V nedeľňajšom 24. kole Tipsport ligy cestujú Žilinčania do Spišskej Novej Vsi, Trenčín privíta na domácom ľade Banskú Bystricu.