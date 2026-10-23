Studenič dostane férovú šancu, tvrdí tréner. Országh vysvetlil, ako chce riešiť ospravedlnenky

Pre trénera Vladimíra Országha sa začína druhá kompletná sezóna na lavičke slovenskej hokejovej reprezentácie.
Na Nemeckom pohári v Düsseldorfe, ktorý sa uskutoční od 5. do 8. novembra, chce dať priestor novým hráčom aj navrátilcom a zistiť, ako zapadnú do jeho herného štýlu.
Országh nominoval 25 hokejistov - dvoch brankárov, deviatich obrancov a štrnástich útočníkov.
„Chceme vidieť takú strednú generáciu hráčov plus chalanov, ktorí ešte podo mnou nehrali,“ vysvetľoval Országh v podcaste Čo je prečo tak v slovenskom hokeji.
Nemecký pohár je prvou z troch plánovaných akcií pred záverečnou prípravou na MS. V decembri ešte reprezentácia odohrá domáci Kaufland Cup, vo februári dostanú priestor mladší hráči do 25 rokov v dvojzápase proti Nemecku.
Všetko bude smerovať k MS v hokeji 2027, ktoré sa uskutočnia práve v Düsseldorfe a Mannheime. Tie budú mať tentoraz ešte väčší význam než zvyčajne.
Slovensko na nich nebude bojovať iba o štvrťfinále či medailový úspech. V hre bude aj postavenie v rebríčku IIHF a tým aj cesta na ďalšie olympijské hry.
Tréner v podcaste prehovoril aj o návrate Mariána Studeniča a vysvetlil, ako chce pred ďalšími majstrovstvami sveta obmedziť počet ospravedlneniek.
Dvaja nováčikovia a návraty
Premiéru v seniorskej reprezentácii môžu zažiť obranca Jakub Chromiak z Plzne a útočník Košíc Simon Jellúš.
„Chceme dať šancu mladým. Kubo Chromiak odvádza veľmi slušné výkony v Plzni, Simon Jellúš má veľmi dobré zápasy v Košiciach. Máme aj hráčov, ktorí sa vracajú po dlhšom čase, ako Marián Studenič či Samo Buček. Alex Tamáši ešte podo mnou nehral,“ vysvetľoval nomináciu.
„Chceme vidieť, ako budú pasovať do herného štýlu, ktorý chceme hrať. Ale potrebujete aj skúsenejších hráčov a kvalitu. Preto je to takýto mix.“
Medzi skúsených reprezentantov patria Patrik Koch, Mislav Rosandič, Róbert Lantoši či Pavol Regenda.
VIDEO: Rozhovor s trénerom Vladimírom Országhom
Zaujímavá je aj brankárska dvojica. Eugen Rabčan sa v úvode sezóny dokázal presadiť v Komete Brno, Roman Rychlík zase podáva dobré výkony v Žiline.
Veľké slovo pri ich výbere mal tréner brankárov Ján Lašák. „Eugen, keď dostal šancu v Brne, chytil sa a vychytal niektoré veľmi dôležité víťazstvá. Rychlík veľmi dobre pracuje v Žiline. Chceme ich vidieť proti kvalitným súperom,“ povedal Országh.
Dobrou správou pre realizačný tím je aj reakcia hráčov na pozvánky. „Nemali sme, dá sa povedať, ani jednu ospravedlnenku,“ vravel tréner.
Nominácia zahraničných hráčov sa musí riešiť v predstihu a do začiatku turnaja sa ešte môže meniť. Zatiaľ však všetci oslovení hráči účasť prijali.
Studenič sa vracia
Najväčšiu pozornosť v nominácii na Nemecký pohár púta Marián Studenič, ktorý dostal pozvánku prvýkrát od augusta 2024.
Jeho vtedajšia účasť v reprezentácii však dopadla neslávne. Počas finálového turnaja olympijskej kvalifikácie na ZOH 2026 opustil mužstvo, pretože nebol spokojný so svojou rolou. Z tímu odišiel ešte v deň prvého zápasu proti Rakúsku.
Nasledovala ostrá reakcia vedenia reprezentácie. Generálny manažér Miroslav Šatan vtedy avizoval, že si Studenič svojím rozhodnutím zatvoril dvere do národného tímu. Samotný hráč následne zverejnil vlastné stanovisko a vysvetľoval aj svoju verziu udalostí.
Situácia sa zmenila po nástupe Országha. Nový tréner so Studeničom komunikoval a útočník podľa jeho slov svoj odchod oľutoval.
„Povedal, že sa na nikoho nevyhovára, že to bola chyba, skrat,“ vravel Országh pred olympiádou.
Studenič akceptoval, že na ZOH 2026 v Miláne nominovaný nebude. Dohoda však znela, že po olympijských hrách sa mu dvere do reprezentácie opäť otvoria.
Návrat mal prísť už pred tohtoročnými majstrovstvami sveta vo Švajčiarsku. Studenič si však v závere klubovej sezóny poranil členok, a preto sa do prípravy na MS 2026 nemohol zapojiť.
„My sme s ním počítali už minulý rok. Jasne sme dali najavo, že trest, ktorý mal, sa skončil po olympiáde,“ povedal Országh.
„Je to hráč, ktorý má perspektívu. Vie byť produktívny, vie priniesť rýchlosť a agresivitu pri napádaní v útočnom pásme. Dostane férovú šancu, aby sa ukázal a zabojoval o čo najlepšiu pozíciu smerom k majstrovstvám sveta.“
Vyskúšajú si dejisko MS
Novembrový turnaj bude mať pre slovenský tím ešte jeden rozmer. O necelých sedem mesiacov sa reprezentácia do Düsseldorfu vráti. Práve tam odohrá základnú skupinu majstrovstiev sveta 2027. Čakajú ju Kanada, USA, Česko, Dánsko, Nórsko, Kazachstan a Maďarsko.
Országhov štáb preto nechce novembrový pobyt využiť iba na tri zápasy.
Počas voľného dňa si plánuje prezrieť hotelové priestory, zázemie či podmienky na mítingy. Hráči aj tréneri si zároveň vyskúšajú halu a ľad, na ktorom ich čaká najdôležitejší turnaj aktuálnej sezóny.
„Nie je úplne jednoduché zvyknúť si na halu, najmä ak má trochu iné rozmery. Sme radi, že si to tam budeme môcť okukať, ochytať, ohmatať, ako sa hovorí,“ vravel Országh.
„Je to pre nás výhoda smerom k majstrovstvám sveta. Počas voľného dňa máme dohodnuté aj obhliadky v hoteli, takže to chceme využiť a niektoré podmienky si nastaviť dopredu.“
Országh sa nechcel púšťať do porovnávania sily jednotlivých skupín na MS. „Ťažko povedať, ktorá skupina je lepšia. Každý rok niekto vybehne a prekvapí. Raz sú to Nóri, predtým Lotyši alebo Rakúšania. Ťažko povedať, v akom zložení a forme jednotlivé mužstvá prídu.“
Cieľ Slovenska však naznačil jasne: „Dúfajme, že konečne prekročíme štvrťfinále."
Boj o účasť na olympiáde
Výsledok na MS 2027 nebude dôležitý iba pre samotný šampionát. Po turnaji sa uzavrie rozhodujúci rebríček IIHF pre zimné olympijské hry 2030.
Priamo na olympiádu postúpi hostiteľská krajina a osem najlepšie postavených reprezentácií v rankingu, ostatné budú musieť o miestenku bojovať v kvalifikácii.
Slovensko má momentálne situáciu rozohranú dobre. V prepočte, ktorý už zohľadňuje váhu jednotlivých turnajov pred MS 2027, má 3160 bodov.
Pred Nemeckom má náskok 35 bodov, pred Lotyšskom 65. Práve výsledok z najbližšieho šampionátu však bude mať stopercentnú váhu a môže poradie výrazne zmeniť.
Ak si chcú Slováci udržať výhodnú pozíciu v boji o priamy postup na olympiádu, potrebujú na MS v Nemecku udržať za sebou najmä domácu reprezentáciu.
Zjednodušene: musia sa dostať minimálne do rovnakej fázy turnaja ako Nemci a v konečnom poradí skončiť najhoršie jedno miesto za nimi. V takom prípade by si mali udržať dostatočný náskok v rozhodujúcom rankingu.
Do výpočtov však stále vstupuje aj Rusko. Jeho reprezentácia sa od roku 2022 nezúčastňuje na turnajoch IIHF a nebude hrať ani na MS 2027, otázne však zostáva, ako sa s ňou bude pracovať pri určovaní účastníkov ZOH 2030.
Podobná neistota bola aj pred poslednou olympiádou. Slovensko vtedy muselo absolvovať kvalifikáciu napriek tomu, že sa v rebríčku nachádzalo na postupovej pozícii. Aj preto chce Országh urobiť všetko pre to, aby tentoraz nebolo odkázané na ďalší kvalifikačný turnaj.
„Kvalifikácia na olympiádu je vždy riziko. Je jednoduchšie dostať sa tam cez ranking, ako sa potom strachovať, či budeme zdraví, či budú chalani k dispozícii a akú budú mať formu,“ povedal Országh.
„Každé majstrovstvá sú dôležité, ale tieto budú extra dôležité hlavne kvôli rankingu na olympijské hry.“
Lepšie postavenie pritom podľa trénera neznamená iba olympijskú miestenku. Ovplyvňuje aj detaily priamo na svetovom šampionáte, ako napríklad rozpis zápasov či výber zázemia. Slováci budú napríklad na budúcoročných MS hrať sedem duelov za jedenásť dní. Turnaj začnú až v sobotu, hoci program sa rozbehne už v piatok.
„Keď ste vyššie v rankingu, máte ďaleko lepšie možnosti. Sú to detaily, ktoré vám vždy môžu pomôcť,“ vysvetľoval Országh.
Po štvrtej priečke na olympiáde a deviatom mieste na MS 2026 by navyše rád videl aj úspech priamo na svetovom šampionáte.
„Mali sme úspešnú olympiádu, mali sme solídne majstrovstvá sveta, ale úspešné neboli, pretože sme neurobili štvrťfinále. Potrebujeme konečne urobiť aj nejaký väčší úspech na majstrovstvách sveta pre Slovensko.“
Országh oživuje starý nápad
Reprezentačný štáb hráčom význam budúcoročného šampionátu vysvetľoval už počas leta.
„Vieme, že keď je olympiáda alebo, nedajbože, Svetový pohár, ak by sme sa tam dostali, tak robíme výber. Keď sú to majstrovstvá sveta, posledné dva roky to bol skôr nábor ako výber.“
Slovenský hokej v posledných rokoch riešil pred MS množstvo ospravedlneniek. Pred každým z posledných dvoch svetových šampionátov sa trénerom ospravedlnili viac než dve desiatky hokejistov.
Aj preto Országh oživil starý nápad. V júli sa už druhýkrát vo Vysokých Tatrách stretlo približne 25 reprezentantov. Nešlo o klasický hokejový kemp. Hráči vymenili ľad za iné športové aktivity, boli spolu a budovali vzťahy.
Pred viac ako štvrťstoročím s podobnou myšlienkou prišiel vtedajší tréner reprezentácie Ján Filc. Takzvané slovenské hokejové letá mali spojiť hráčov z NHL a európskych súťaží už počas leta, dávno pred svetovým šampionátom.
Neboli len o tréningu. Ich cieľom bolo vybudovať vzťah medzi hráčmi a reprezentáciou, ktorá bola počas sezóny roztrúsená po celom svete.
Filcov projekt sa spája s obdobím generácie, ktorá získala striebro na MS 2000, zlato v roku 2002 a bronz v roku 2003. Medzi hráčmi, ktorí hokejové letá zažívali, bol aj dnešný tréner reprezentácie Országh.
„Veľa z nás hralo v Amerike a ďalšia skupina v Európe. Toto bolo možno jediné obdobie okrem majstrovstiev sveta, keď sme sa mohli stretnúť ako celá skupina chalanov a prežiť spolu veľmi dobrý týždeň,“ spomínal.
„V prvom rade to bolo o tom, aby sa utužil kolektív a aby sme potom počas sezóny boli v kontakte. Keď nám skončila sezóna a boli sme zdraví, volali sme si: Ideme na majstrovstvá? Chceli sme sa vidieť, chceli sme spolu hrať.“
Princíp chce Országh preniesť aj do súčasnosti.
„Chceme, aby chalani na zraz prišli radi. Majú tam kolegov, kamarátov a nejde len o to, že spolu zahrajú. Chceme, aby spolu aj niečo prežili.“
Országh verí, že práve takéto väzby môžu neskôr pomôcť pri skladaní najsilnejšieho možného tímu.
„Aj o tomto sú naše stretnutia a teambuildingy. Aby mali chalani radosť z toho, že sa stretnú. A ešte väčšia radosť by bola, keby potom prišli na majstrovstvá sveta a urobili nejaký výsledok.“