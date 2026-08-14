Ramsay zmenil slovenský hokej, myslí si Országh. Máme silnú generáciu hráčov ako pred 20 rokmi

Keď Craig Ramsay v roku 2017 prišiel na Slovensko, medzi jeho prvých asistentov patril aj Vladimír Országh.
Po ôsmich rokoch napokon Kanaďana na lavičke slovenskej reprezentácie vystriedal. Najskôr na MS v hokeji 2025 ako záskok, neskôr už natrvalo.
A po rovnakom čase sa Országh vrátil aj na piedestál v ankete Hokejista roka. Ocenenie pre najlepšieho trénera získal predtým trikrát za sebou v rokoch 2016 až 2018.
V roku 2026 triumfoval už ako hlavný tréner slovenského tímu.
Na jednom pódiu sa opäť stretol aj s Ramsayom. Kanadský tréner bol totiž vo štvrtok uvedený do Siene slávy slovenského hokeja.
Országh si od Ramsayho podľa vlastných slov osvojil najmä jednu vec: schopnosť vštepovať hráčom sebavedomie.
VIDEO: Vladimír Országh po galavečeri Hokejista roka 2026
Ramsay sa nebál dať priestor mladým a presviedčal slovenských hokejistov, že môžu zdolať kohokoľvek. Práve tento prístup podľa Országha pomohol zmeniť slovenský hokej.
„Craig od začiatku vštepoval hráčom sebavedomie, ktoré slovenskí hokejisti nie vždy mali. Chcel, aby hrali s pukom, nebáli sa a korčuľovali smerom dopredu, nie dozadu. Vštepoval im, že môžu poraziť každého. Nezáleží na tom, ako silný je súper na papieri, pretože pravda vždy leží na ľade," povedal Országh.
„Keď sa dnes budete rozprávať s hráčmi, ktorí s ním prišli do kontaktu, hádam nenájdete ani jedného, ktorý by na neho povedal zlé slovo."
Hráči prenášajú moje myšlienky na ľad
Országh prebral reprezentáciu ako hlavný tréner pred rokom v lete 2025. Jeho premiérovú sezónu označuje za vydarenú.
Na olympijských hrách v Miláne obsadili Slováci v konkurencii najlepších hráčov sveta štvrté miesto. Na následných majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku skončili deviati.
Hoci im postup do štvrťfinále tesne unikol, mladé mužstvo sa prezentovalo sympatickým herným prejavom.
„Ak to vezmem z pohľadu slovenského hokeja, bola to veľmi vydarená sezóna. Na olympiáde sme asi všetkých prekvapili štvrtým miestom v takej nabitej konkurencii. Na majstrovstvách sveta sme boli s mladými chlapcami a herne sme podľa mňa nesklamali. Chýbal nám jeden krok, aby sme si mohli povedať, že sezóna bola naozaj úspešná, a tým bol postup do štvrťfinále," hodnotil.
Individuálnu cenu však Országh nechcel pripisovať iba sebe. Zdôraznil, že výsledok trénera je vždy previazaný s prácou hráčov, asistentov aj ľudí v zákulisí reprezentácie.
„Vždy, keď dostanete ocenenie, je to určité vysvedčenie vašej práce. Moja práca však nie je iba o mne, ale o množstve ľudí. Najdôležitejší sú hráči, pretože práve oni prenášajú myšlienky trénerov na ľad. Hokej je tímový šport a aj toto ocenenie by som vnímal skôr ako tímové než iba individuálne," povedal.
Budúcnosť slovenských trénerov je dobrá
Silnú konkurenciu pritom videl aj medzi ďalšími slovenskými trénermi. Vyzdvihol Martina Dendisa, ktorý doviedol slovenskú osemnástku na domácich majstrovstvách sveta k striebornej medaile.
„Veľmi by som toto ocenenie doprial Martinovi Dendisovi, ktorý s osemnástkou dosiahol vynikajúci výsledok. Hral doma, čo nikdy nie je jednoduché. Ste pod obrovským tlakom a veľmi by som mu túto cenu doprial. Verím, že jedného dňa si po ňu určite príde," uviedol.
Spomenul tiež Borisa Žabku, ktorý priviedol Třinec k druhému miestu v českej extralige, a aj Róberta Petrovického, ktorý sa v Česku etabluje v pozícii hlavného trénera.
„Myslím si, že budúcnosť mladých slovenských trénerov je veľmi dobrá," dodal Országh.
Sám pritom po prvej kompletnej sezóne na čele reprezentácie vidí priestor na ďalší rast. Oproti predchádzajúcemu roku mal podľa vlastných slov viac času zmapovať hráčov, pracovať s nimi a postupne zavádzať svoju predstavu hokeja.
Aj absencia približne troch desiatok hráčov na majstrovstvách sveta podľa neho priniesla jedno pozitívum. Otvorila dvere ďalším mladým hokejistom a rozšírila okruh kandidátov pre budúce vrcholné turnaje.
„Máme dobrú generáciu hráčov, veľmi podobnú tej, akú sme mali my pred 20 či 30 rokmi. Dúfam, že budú takí úspešní, ako sme kedysi boli my," uzavrel.