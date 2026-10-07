S Draveckým po drafte počítajú. V NHL podpísal nováčikovskú zmluvu

Osemnásťročný český hokejista Vladimír Dravecký podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s New York Islanders.
Klub, ktorý si juniorského reprezentačného obrancu vybral v piatkovom kole tohtoročného draftu NHL, o uzavretí zmluvy informoval na webe.
Syn slovenského hokejistu Vladimíra Draveckého st. pôsobil v minulej sezóne v Brandforde v OHL.
Dravecký ml. ešte pred tromi rokmi reprezentoval Slovensko, nastúpil za slovenskú 17-ku aj 18-ku. Potom však rodák z amerického Manchestru začal hrať za Česko, kde žije od svojich šiestich rokov.
V príprave na aktuálny ročník NHL si pri debute v drese Islanders pripísal jednu asistenciu, následne po presune do OHL zaznamenal v štyroch štartoch za Guelph gól a tri prihrávky.
Dravecký v sezóne 2024/25 hral za juniorku Rögle, v ktorej nazbieral v 37 zápasoch 16 bodov (6+10).
V sedemnástich rokoch nazrel aj do seniorskej švédskej ligy, v ktorej si za Rögle pripísal tri štarty.