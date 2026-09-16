VIDEO: Slovenskí mladíci žiarili na turnaji nádejí NHL. Dvakrát sa strelecky presadil Mišiak

Martin Mišiak.
Martin Mišiak. (Autor: Chicago Tribune )
Sportnet, TASR|16. sep 2026 o 07:50
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Na turnaji nováčikov NHL sa darilo slovenským hokejistom.

Slovenskí hokejoví mladíci dali o sebe výrazne vedieť na tradičnom turnaji nováčikovských nádejí NHL.

V zápasoch svojich tímov sa strelecky presadili útočník Martin Mišiak aj obranca Tomáš Kráľovič.

Najvýraznejšiu stopu zanechal dvadsaťjedenročný Martin Mišiak v drese Chicaga Blackhawks.

Pri triumfe 5:2 nad St. Louis Blues strelil hneď dva góly.

VIDEO: Gól Martina Mišiaka

Strelecky nezaváhal ani zadák Tomáš Kráľovič, ktorý oblieka dres Tampy Bay Lightning.

Slovenský obranca prispel k víťazstvu „bleskov“ nad Carolinou Hurricanes 4:2, keď sa zapísal medzi strelcov a potvrdil dobrú formu na turnaji.

VIDEO: Gól Tomáša Kráľoviča

Oboch mladíkov teraz čaká boj o priazeň trénerov v hlavných predsezónnych kempoch prvých tímov, kde sa pokúsia vybojovať si miesta v zostavách pre nadchádzajúci ročník NHL.

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