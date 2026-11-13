VIDEO: Svrček a Goljer skórovali v kanadskej juniorke. Ozogány debutoval v novom tíme

Michal Svrček
Michal Svrček (Autor: Facebook / Windsor Spitfires Hockey Club﻿)
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TASR|13. nov 2026 o 11:20
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Obaja strelci si pripísali po ôsmom góle v sezóne.

Dvaja slovenskí hokejisti skórovali v nočných zápasoch zámorskej juniorskej súťaže OHL. Útočník Michal Svrček ôsmym gólom v sezóne prispel k víťazstvi Windsoru 4:1 nad Niagarou.

Takisto ôsmykrát sa medzi strelcov zapísal aj obranca Adam Goljer, ale jeho Kingston prehral s Peterborough 2:7.

Goljerovi spoluhráči Tomáš Pobežal a Alex Mišiak nebodovali, Mišiak nebodoval prvýkrát po 13 zápasoch.

VIDEO: Gól Michala Svrčeka

VIDEO: Gól Adama Goljera

V quebeckej lige QMJHL sa predstavili obranca Filip Kovalčík, ktorý nebodoval a jeho Drummondville zdolal Shawinigan 4:1.

Útočník Oliver Ozogány debutoval v drese Blainville-Boisbriand po výmene zo Saint John.

Jeho tím prehral s Baie-Comeau 0:1 po nájazdoch. V akcii bol Samuel Šramatý, jeho Quebec prehral so Saint John 2:6.

OHL

    Michal Svrček
    Michal Svrček
    VIDEO: Svrček a Goljer skórovali v kanadskej juniorke. Ozogány debutoval v novom tíme
    dnes 11:20
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