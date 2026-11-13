VIDEO: Svrček a Goljer skórovali v kanadskej juniorke. Ozogány debutoval v novom tíme

Dvaja slovenskí hokejisti skórovali v nočných zápasoch zámorskej juniorskej súťaže OHL. Útočník Michal Svrček ôsmym gólom v sezóne prispel k víťazstvi Windsoru 4:1 nad Niagarou.
Takisto ôsmykrát sa medzi strelcov zapísal aj obranca Adam Goljer, ale jeho Kingston prehral s Peterborough 2:7.
Goljerovi spoluhráči Tomáš Pobežal a Alex Mišiak nebodovali, Mišiak nebodoval prvýkrát po 13 zápasoch.
VIDEO: Gól Michala Svrčeka
VIDEO: Gól Adama Goljera
V quebeckej lige QMJHL sa predstavili obranca Filip Kovalčík, ktorý nebodoval a jeho Drummondville zdolal Shawinigan 4:1.
Útočník Oliver Ozogány debutoval v drese Blainville-Boisbriand po výmene zo Saint John.
Jeho tím prehral s Baie-Comeau 0:1 po nájazdoch. V akcii bol Samuel Šramatý, jeho Quebec prehral so Saint John 2:6.