VIDEO: Nevídaný skrat vo fínskej lige. Hokejista pri potýčke uhryzol súpera

Švédsky hokejista Lucas Wernblom dostal šesťzápasový trest po tom, čo uhryzol súpera v dueli najvyššej fínskej súťaže medzi TPS Turku a Lukko Rauma (1:3).
K incidentu došlo v prvej tretine, keď hostia viedli 1:0. Domáci útočník sa dostal do potýčky s obrancom Raumy Peetrom Seppälom, ktorý následne zahodil rukavicu po tom, čo pocítil pohryznutie.
Situáciu pozorne sledovali rozhodcovia, ktorí dali Wernblomovi trest do konca zápasu. „Jeho zub mi prešiel nechtom,“ povedal Seppälä pre fínske médiá.
VIDEO: Švédsky útočník uhryzol súpera vo fínskej lige
Disciplinárna komisia zohľadnila mimoriadnu závažnosť situácie a aj preto sa priklonila k šesťzápasovému dištancu.