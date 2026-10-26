VIDEO: Nevídaný skrat vo fínskej lige. Hokejista pri potýčke uhryzol súpera

Švéd Wernblom uhryzol súpera vo fínskej lige
Švéd Wernblom uhryzol súpera vo fínskej lige (Autor: reprofoto)
TASR|26. okt 2026 o 15:45
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Disciplinárna komisia mu udelila tvrdý dištanc.

Švédsky hokejista Lucas Wernblom dostal šesťzápasový trest po tom, čo uhryzol súpera v dueli najvyššej fínskej súťaže medzi TPS Turku a Lukko Rauma (1:3).

K incidentu došlo v prvej tretine, keď hostia viedli 1:0. Domáci útočník sa dostal do potýčky s obrancom Raumy Peetrom Seppälom, ktorý následne zahodil rukavicu po tom, čo pocítil pohryznutie.

Situáciu pozorne sledovali rozhodcovia, ktorí dali Wernblomovi trest do konca zápasu. „Jeho zub mi prešiel nechtom,“ povedal Seppälä pre fínske médiá.

VIDEO: Švédsky útočník uhryzol súpera vo fínskej lige

Disciplinárna komisia zohľadnila mimoriadnu závažnosť situácie a aj preto sa priklonila k šesťzápasovému dištancu.

Tabuľka fínskej ligy

Fínsko

    Švéd Wernblom uhryzol súpera vo fínskej lige
    Švéd Wernblom uhryzol súpera vo fínskej lige
    VIDEO: Nevídaný skrat vo fínskej lige. Hokejista pri potýčke uhryzol súpera
    dnes 15:45
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