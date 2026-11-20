Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec sa v noci na piatok strelecky presadil druhý zápas po sebe.
Jeho Calgary síce podľahlo Minnesote 1:4, no slovenský reprezentant sa postaral o jeden z najzaujímavejších momentov stretnutia.
V 16. minúte prvej tretiny sa mu pri súboji za vlastnou bránkou zlomila hokejka. Namiesto striedania však zamieril k striedačke, kde mu kustód Ben Dumaine pohotovo podal novú.
Nemec okamžite vyrazil do útoku, dostal prihrávku od Morgana Frosta a strelou z prvej z pravého kruhu prekonal brankára Jespera Wallstedta. Znížil tak na 1:2.
Kuriózny moment zaujal aj oficiálny účet NHL na sociálnej sieti X.
„Nová hokejka, žiadny problém!“ napísala liga k videu Nemcovho gólu.
Pre 22-ročného obrancu to bol druhý gól v sezóne. Prvý strelil iba o dva dni skôr pri víťazstve Calgary nad San Jose 5:2.
„Myslím si, že dnes podal spoľahlivý výkon,“ povedal podľa nhl.com tréner Ryan Huska na adresu Nemca.
„Ak odhliadneme od gólu, mám pocit, že v posledných zápasoch sa začína o niečo viac udomácňovať,“ dodal.
Nemec odohral proti Minnesote 21 minút a 36 sekúnd. Na bránku vyslal tri strely, no prehre svojho tímu nezabránil.
Po 23 zápasoch má na konte deväť bodov za dva góly a sedem asistencií.
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