VIDEO: Bol pri všetkých góloch. 17-ročný Slovák sa v Kanade blysol tromi asistenciami

Filip Kovalčík
Filip Kovalčík (Autor: Voltigeurs de Drummondville)
TASR|25. okt 2026 o 11:15
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Mladý obranca mal na víťazstve svojho tímu výrazný podiel.

Slovenský hokejista Filip Kovalčík zaznamenal tri asistencie v kanadskej juniorskej lige QMJHL, keď bol pri všetkých troch góloch Drummondvillu pri víťazstve nad Monctonom 3:1.

Sedemnásťročný obranca mal aj tri plusové body.

VIDEO: Zostrih zápasu Drummondville - Moncton

V inej kanadskej juniorskej lige v OHL zaznamenal asistenciu Lucian Bernát a prispel k triumfu Owen Sound nad Londonom 5:1.

Jednu asistenciu si pripísal aj Michal Svrček, jeho Windsor zdolal Sault Ste. Marie 4:3.

Luka Radivojevič zaznamenal asistenciu a plusový bod v zámorskej univerzitnej súťaži NCAA.

Devätnásťročný obranca Boston College nazbieral v piatich dueloch štyri asistencie. Jeho tím prehral s Denverom 2:3 po nájazdoch.

V bránke Ferris State zažiaril Alan Lenďák, ktorý kryl 30 striel a jeho tím vyhral nad Michigan Tech 2:1.

Daniel Jenčko a Lukáš Klečka sa tešili z výhry Massachusetts nad Stonehillom 5:3.

Tobias Pitka a Libor Nemec sa museli zmieriť s prehrou Massachussetts Lowell s Providence 2:5. Neuspel ani obranca Adam Beluško, jeho Lake Superior prehral s Bowling Green 2:4.

QMJHL

    Filip Kovalčík
    Filip Kovalčík
    VIDEO: Bol pri všetkých góloch. 17-ročný Slovák sa v Kanade blysol tromi asistenciami
    dnes 11:15
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