VIDEO: Bol pri všetkých góloch. 17-ročný Slovák sa v Kanade blysol tromi asistenciami

Slovenský hokejista Filip Kovalčík zaznamenal tri asistencie v kanadskej juniorskej lige QMJHL, keď bol pri všetkých troch góloch Drummondvillu pri víťazstve nad Monctonom 3:1.
Sedemnásťročný obranca mal aj tri plusové body.
VIDEO: Zostrih zápasu Drummondville - Moncton
V inej kanadskej juniorskej lige v OHL zaznamenal asistenciu Lucian Bernát a prispel k triumfu Owen Sound nad Londonom 5:1.
Jednu asistenciu si pripísal aj Michal Svrček, jeho Windsor zdolal Sault Ste. Marie 4:3.
Luka Radivojevič zaznamenal asistenciu a plusový bod v zámorskej univerzitnej súťaži NCAA.
Devätnásťročný obranca Boston College nazbieral v piatich dueloch štyri asistencie. Jeho tím prehral s Denverom 2:3 po nájazdoch.
V bránke Ferris State zažiaril Alan Lenďák, ktorý kryl 30 striel a jeho tím vyhral nad Michigan Tech 2:1.
Daniel Jenčko a Lukáš Klečka sa tešili z výhry Massachusetts nad Stonehillom 5:3.
Tobias Pitka a Libor Nemec sa museli zmieriť s prehrou Massachussetts Lowell s Providence 2:5. Neuspel ani obranca Adam Beluško, jeho Lake Superior prehral s Bowling Green 2:4.