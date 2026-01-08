VIDEO: Dvorského spoluhráč nechcel ísť do brány, pred trénerom sa skrýval v tuneli

CHICAGO. V nočnom zápase medzi Chicago Blackhawks a St. Louis Blues došlo po siedmom góle v siete hostí ku skutočne kurióznej situácii.
Tréner hosťujúceho tímu Jim Montgomery chcel po inkasovanom góle brankára Jordana Binnington vystriedať za Joela Hofera.
Ten však na striedačke nebol prítomný a neskôr ho kamera zachytila ako sa skrýval v tuneli vedúcom do šatne Blues.
Binnington napokon musel v bráne zotrvať a zápas dochytal až do konca s úspešnosťou zákrokov rovných 80%, keď kryl 28 z 35 striel Blackhawks.
VIDEO: Tréner St. Louis sa pokúsil vymeniť brankára, no neúspešne
Po 26 zápasoch má úspešnosť zákrokov 87,1%, zatiaľ čo Hofer má po 23 stretnutiach úspešnosť 90%. Napriek nepresvedčivým výkonom v tejto sezóne sa nachádza v kanadskej nominácii pre blížiace sa olympijské hry.
Za tím Blues bol v akcii aj Slovák Dalibor Dvorský. Odohral 19 minút a 45 sekúnd, z toho 5:36 počas presilových hier. Na bránu súpera vyslal 1 strelu a v tretej tretine strávil 2 minúty na trestnej lavici za podrazenie.
Hoci jeho tím vysoko prehral, zo zápasu odchádzal s plusovým bodom.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: