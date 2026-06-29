V uplynulej sezóne zažil debut. Vegas predĺžilo zmluvu so švédskym brankárom

Klub zámorskej NHL Vegas Golden Knights sa dohodol s brankárom Carlom Lindbomom na trojročnom predĺžení zmluvy v celkovej hodnote 2,7 milióna amerických dolárov. Nový kontrakt prinesie 23-ročnému Švédovi priemerný ročný plat 900-tisíc USD.
Lindbom nastúpil v uplynulej sezóne za Vegas v ôsmich zápasoch NHL, v ktorých dosiahol 87,3-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer troch inkasovaných gólov na zápas.
Väčšinu ročníka strávil na farme v AHL v tíme Henderson Silver Knights, kde v 35 stretnutiach zaznamenal 92,6-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 2,16 inkasovaného gólu na duel.
Rodáka zo Štokholmu si Golden Knights vybrali v 7. kole draftu NHL 2021 z 222. miesta, pripomenul portál TSN.