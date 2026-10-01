Zranenia ho nezastavili. Klubová legenda podpisom zmluvy potvrdila vernosť Vegas

Švédsky hokejový útočník William Karlsson podpísal s klubom NHL Vegas Golden Knights nový dvojročný kontrakt v celkovej hodnote 13,5 milióna dolárov.
Tridsaťtriročný center si tak za sezónu v priemere zarobí 6,75 milióna USD a zmluva mu bude platiť do konca ročníka 2028/2029.
Karlsson patrí spoločne s obrancami Braydenom McNabbom a Sheaom Theodorom k posledným trom hráčom z pôvodného kádra Golden Knights, ktorí sú v organizácii počas celej jej desaťročnej existencie.
Vegas si ho vybralo z Columbusu v rozširovacom drafte v roku 2017. Hneď vo svojej prvej sezóne v drese Golden Knights nastrieľal 43 gólov, čo je dodnes klubový rekord.
Vegas sa vtedy hneď vo svojej premiérovej sezóne prebojovalo až do finále Stanleyho pohára, v ktorom podľahlo Washingtonu 1:4 na zápasy.
Švéd je v klubovej histórii Vegas druhý so 165 gólmi a 403 bodmi, pričom má v štatistike plus/mínus bilanciu +128. Darí sa mu aj v play off, kde je jeho hodnotenie +55 najlepšie spomedzi všetkých aktívnych hráčov NHL.
Pri zisku Stanleyho pohára v roku 2023 nazbieral v 22 dueloch 17 bodov za 11 gólov a šesť asistencií a mal bilanciu +11.
V uplynulej sezóne ho výrazne limitovalo zranenie v dolnej časti tela. Odohral iba prvých 14 zápasov základnej časti a následne vynechal zvyšných 68 duelov i prvé kolo play off.
Do zostavy sa vrátil pred sériou druhého kola proti Anaheimu a v 15 stretnutiach vyraďovacej časti zaznamenal tri góly a šesť asistencií. Golden Knights sa prebojovali až do finále Stanleyho pohára, v ktorom podľahli Caroline 2:4 na zápasy.
Karlsson sa zranil v hornej časti tela v piatom finálovom stretnutí a do šiesteho už nenastúpil.
Karlssona draftoval v roku 2011 Anaheim v 2. kole z 53. miesta. V NHL odohral za Ducks, Columbus Blue Jackets a Vegas spolu 753 zápasov, v ktorých nazbieral 453 bodov za 183 gólov a 270 asistencií. Informovala agentúra AP.