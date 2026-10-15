ONLINE: Vegas Golden Knights - Calgary Flames dnes, NHL LIVE (Nemec, Pospíšil)

Hokejisti tímov Vegas Golden Knights a Calgary Flames dnes v noci hrajú ďalší zápas základnej časti NHL.
V drese Flames nastúpia Slováci Šimon Nemec a Martin Pospíšil.
Kde sledovať nhl?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Vegas Golden Knights - Calgary Flames dnes (hokej, NHL, Nemec, Pospíšil, výsledok, piatok, NAŽIVO)
NHL 2026/2027
16.10.2026 o 04:00
Vegas
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Calgary
Prenos
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zámorskej NHL. Dnes sa proti sebe postaví Vegas Golden Knights a Calgary Flames.
Sledovať budeme zároveň aj slovenské zastúpenie, keď sa v drese Flames predstaví slovenský útočník Martin Pospíšil a obranca Šimon Nemec. Do hry žiaľ nezasiahne Samuel Honzek, ktorý je aktuálne zranený v dolnej časti tela.
Sledovať budeme zároveň aj slovenské zastúpenie, keď sa v drese Flames predstaví slovenský útočník Martin Pospíšil a obranca Šimon Nemec. Do hry žiaľ nezasiahne Samuel Honzek, ktorý je aktuálne zranený v dolnej časti tela.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 04:00.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: