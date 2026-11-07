Keď ide o život, hokej ide bokom. Slováci venovali výhru zranenému Válekovi

Slovenskí hokejisti venovali sobotňajšie víťazstvo nad Rakúskom 6:1 na Nemeckom pohári Matúšovi Válekovi.
Tréner Vladimír Országh si pri pohľade na zranenie mladého útočníka, ktorého v zápase proti Česku na turnaji hráčov do 20 rokov v Nyköpingu zasiahla korčuľa do krku, spomenul na Richarda Zedníka, ten zažil niečo podobné vo februári 2008.
„S Rišom to dopadlo dobre a dúfam, že tak to bude aj v Matúšovom prípade,“ povedal Országh.
VIDEO: Vladimír Országh po zápase s Rakúskom
Válek sa zranil v 15. minúte po tom, čo síce vyhral buly, no český útočník Viktor Šámal cez neho prepadol tak, že ho nechtiac trafil korčuľou do krku.
Slovák zamieril na striedačku držiac si krk. Za stavu 1:0 pre Česko duel predčasne ukončili. Válek sa okamžite ocitol v opatere lekárov. V súčasnosti je už v stabilizovanom stave a mimo ohrozenia života.
„Dozvedeli sme sa to pred naším zápasom. Dúfame, že všetko dobre dopadne. Prosím toho hore, aby bolo všetko OK. Bola to aj téma v šatni medzi hráčmi,“ poznamenal Országh.
Spolupatričnosť vyjadril aj útočník Samuel Buček, ktorý dvomi gólmi a asistenciou pomohol k víťazstvu nad Rakúskom: „To víťazstvo je aj pre neho. Sú to veci, ktoré sa niekedy v hokeji udejú, neovplyvníte to. Nechcete to vidieť. Pevne veríme, že (Válek) je v poriadku a že sa dá čo najskôr dokopy. Toto víťazstvo mu venujeme.“
VIDEO: Nešťastné zranenie Matúša Valeka
Triumf nad Rakúskom vychytal brankár Patrik Jurčák, pre ktorého to bol druhý reprezentačný duel. Svoju pozíciu si zastal viacerými zákrokmi pri veľkých šanciach súpera a napokon inkasoval iba raz. Jeho prvé slová po príchode do mixzóny smerovali ku kamarátom z mládežníckych tímov.
„V prvom rade chcem pozdraviť chlapcov do ´dvadsiatky´, Matúša Váleka a aj ´Stanča´. Držím im palce, aby to zvládli,“ poznamenal Jurčák, ktorý tým pozdravoval aj spoluhráča z HC Košice Dávida Stančíka.
Ten mal nedávno autonehodu, po ktorej musel podstúpiť operačný zákrok.