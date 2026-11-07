Keď ide o život, hokej ide bokom. Slováci venovali výhru zranenému Válekovi

Radosť hráčov Slovenska po skončení hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Slovensko - Rakúsko
Fotogaléria (16)
Radosť hráčov Slovenska po skončení hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Slovensko - Rakúsko (Autor: TASR)
Pridať ako preferovaný zdroj na GoogleZobrazujte si správy zo Sportnet.sk v Google častejšie a viditeľnejšie
TASR|7. nov 2026 o 20:13
ShareTweet0

Dúfame, že všetko dobre dopadne, povedal Országh.

Slovenskí hokejisti venovali sobotňajšie víťazstvo nad Rakúskom 6:1 na Nemeckom pohári Matúšovi Válekovi.

Tréner Vladimír Országh si pri pohľade na zranenie mladého útočníka, ktorého v zápase proti Česku na turnaji hráčov do 20 rokov v Nyköpingu zasiahla korčuľa do krku, spomenul na Richarda Zedníka, ten zažil niečo podobné vo februári 2008.

„S Rišom to dopadlo dobre a dúfam, že tak to bude aj v Matúšovom prípade,“ povedal Országh.

VIDEO: Vladimír Országh po zápase s Rakúskom

Válek sa zranil v 15. minúte po tom, čo síce vyhral buly, no český útočník Viktor Šámal cez neho prepadol tak, že ho nechtiac trafil korčuľou do krku.

Slovák zamieril na striedačku držiac si krk. Za stavu 1:0 pre Česko duel predčasne ukončili. Válek sa okamžite ocitol v opatere lekárov. V súčasnosti je už v stabilizovanom stave a mimo ohrozenia života.

Matúš Válek
Súvisiaci článok
Dráma vo Švédsku. Slovenský hokejista Matúš Válek utrpel od korčule vážne zranenie krku

„Dozvedeli sme sa to pred naším zápasom. Dúfame, že všetko dobre dopadne. Prosím toho hore, aby bolo všetko OK. Bola to aj téma v šatni medzi hráčmi,“ poznamenal Országh.

Spolupatričnosť vyjadril aj útočník Samuel Buček, ktorý dvomi gólmi a asistenciou pomohol k víťazstvu nad Rakúskom: „To víťazstvo je aj pre neho. Sú to veci, ktoré sa niekedy v hokeji udejú, neovplyvníte to. Nechcete to vidieť. Pevne veríme, že (Válek) je v poriadku a že sa dá čo najskôr dokopy. Toto víťazstvo mu venujeme.“

VIDEO: Nešťastné zranenie Matúša Valeka

Triumf nad Rakúskom vychytal brankár Patrik Jurčák, pre ktorého to bol druhý reprezentačný duel. Svoju pozíciu si zastal viacerými zákrokmi pri veľkých šanciach súpera a napokon inkasoval iba raz. Jeho prvé slová po príchode do mixzóny smerovali ku kamarátom z mládežníckych tímov.

„V prvom rade chcem pozdraviť chlapcov do ´dvadsiatky´, Matúša Váleka a aj ´Stanča´. Držím im palce, aby to zvládli,“ poznamenal Jurčák, ktorý tým pozdravoval aj spoluhráča z HC Košice Dávida Stančíka.

Ten mal nedávno autonehodu, po ktorej musel podstúpiť operačný zákrok.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Rakúsko (Nemecký pohár 2026)
Na snímke sprava Sebastián Čederle (Slovensko), Dominic Hackl (Rakúsko), brankár Florian Vorauer (Rakúsko) a David Maier (Rakúsko) a gól počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Slovensko - Rakúsko v sobotu 7. novembra 2026 v Düsseldorfe. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Slovensko - Rakúsko
Na snímke sprava Marko Stacha (Slovensko), brankár Patrik Jurčák (Slovensko) a Ali Wukovits (Rakúsko) a prvý gól v slovenskej bránke počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Slovensko - Rakúsko v sobotu 7. novembra 2026 v Düsseldorfe. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Slovensko - Rakúsko
Na snímke druhý zľava Pavol Regenda (84) a radosť hráčov Slovenska na lavičke počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Slovensko - Rakúsko v sobotu 7. novembra 2026 v Düsseldorfe. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Slovensko - Rakúsko
Na snímke vzadu zľava tréner brankárov Ján Lašák, asistent trénera slovenskej hokejovej reprezentácie Todd Woodcroft a asistent trénera slovenskej hokejovej reprezentácie Andrej Kmeč počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Slovensko - Rakúsko v sobotu 7. novembra 2026 v Düsseldorfe. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Slovensko - Rakúsko
16 fotografií
Na snímke v strede vzadu hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Slovensko - Rakúsko v sobotu 7. novembra 2026 v Düsseldorfe. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Slovensko - RakúskoNa snímke slovenskí fanúšikovia počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Slovensko - Rakúsko v sobotu 7. novembra 2026 v Düsseldorfe. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Slovensko - RakúskoNa snímke vpravo hore slovenskí fanúšikovia počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Slovensko - Rakúsko v sobotu 7. novembra 2026 v Düsseldorfe. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Slovensko - RakúskoNa snímke sprava Dominic Hackl (Rakúsko), Sebastián Čederle (Slovensko), brankár Florian Vorauer (Rakúsko), David Maier (Rakúsko) a štvrtý gól Slovenska počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Slovensko - Rakúsko v sobotu 7. novembra 2026 v Düsseldorfe. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Slovensko - RakúskoNa snímke zľava brankár Florian Vorauer (Rakúsko), Niklas Würschl (Rakúsko) a Clemens Unterweger (Rakúsko) po prvom góle tímu Slovenska počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Slovensko - Rakúsko v sobotu 7. novembra 2026 v Düsseldorfe. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Slovensko - RakúskoNa snímke radosť hráčov Slovenska po druhom góle počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Slovensko - Rakúsko v sobotu 7. novembra 2026 v Düsseldorfe. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Slovensko - RakúskoNa snímke zľava vzadu hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh a asistent trénera slovenskej hokejovej reprezentácie Andrej Kmeč počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Slovensko - Rakúsko v sobotu 7. novembra 2026 v Düsseldorfe. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Slovensko - RakúskoNa snímke sprava Marek Valach (Slovensko), brankár Florian Vorauer (Rakúsko) a Paul Stapelfeldt (Rakúsko) počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Slovensko - Rakúsko v sobotu 7. novembra 2026 v Düsseldorfe. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Slovensko - RakúskoNa snímke zľava Pavol Regenda (Slovensko) a Vinzenz Rohrer (Rakúsko) počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Slovensko - Rakúsko v sobotu 7. novembra 2026 v Düsseldorfe. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Slovensko - RakúskoNa snímke sprava brankár Patrik Jurčák (Slovensko), Thimo Nickl (Rakúsko) a Marián Studenič (Slovensko) počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Slovensko - Rakúsko v sobotu 7. novembra 2026 v Düsseldorfe. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Slovensko - RakúskoNa snímke sprava Miloš Roman (Slovensko) a Florian Vorauer (Rakúsko) počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Slovensko - Rakúsko v sobotu 7. novembra 2026 v Düsseldorfe. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Slovensko - RakúskoNa snímke zľava Oliver Turan (Slovensko) a Lucas Thaler (Rakúsko) počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Slovensko - Rakúsko v sobotu 7. novembra 2026 v Düsseldorfe. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Slovensko - Rakúsko

Poradie Slovenska v tabuľke turnaja Nemecký pohár 2026

Reprezentácie

    Radosť hráčov Slovenska po skončení hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Slovensko - Rakúsko
    Radosť hráčov Slovenska po skončení hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Slovensko - Rakúsko
    Keď ide o život, hokej ide bokom. Slováci venovali výhru zranenému Válekovi
    dnes 20:13
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Keď ide o život, hokej ide bokom. Slováci venovali výhru zranenému Válekovi