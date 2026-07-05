Pittsburgh nestrácal čas. Získal útočníka z Washingtonu a podpísal s ním zmluvu

Klub zámorskej hokejovej NHL Pittsburgh Penguins podpísal s útočníkom Hendrixom Lapierrom nový dvojročný kontrakt v hodnote 2,6 milióna amerických dolárov.
Práva na 24-ročného centra získal Pittsburgh koncom júna od Washingtonu Capitals výmenou za dva draftové výbery.
V uplynulej sezóne odohral Lapierre za Capitals 74 zápasov, v ktorých zaznamenal štyri góly a 16 bodov.
Rodáka z Gatineau si Washington vybral v prvom kole draftu NHL 2020 z celkového 22. miesta.
V profilige doteraz nastúpil na 158 zápasov, všetky v drese Capitals, a nazbieral v nich 47 bodov za 13 gólov a 34 asistencií. Informoval oficiálny web NHL.