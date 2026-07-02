Obrovská posila pre Košice. Jurčo sa po sedemnástich rokoch vrátil do materského klubu

Slovenský hokejový útočník Tomáš Jurčo bude opäť pôsobiť v HC Košice. Do materského klubu sa vrátil po sedemnástich rokoch, ktoré strávil v zahraničných ligách.
Košický klub informoval o angažovaní 33-ročného krídelníka na sociálnych sieťach.
Jurčo odišiel z HC Košice v roku 2009 do kanadskej juniorskej súťaže QMJHL. O dva roky ho draftoval klub NHL Detroit Red Wings.
V najprestížnejšej súťaži si neskôr zahral aj za Chicago, Edmonton a Vegas. Celkovo v nej odohral 231 zápasov, v ktorých nazbieral 55 kanadských bodov za 23 gólov a 32 asistencií.
V uplynulých piatich sezónach hral v KHL, vyskúšal si aj najvyššiu súťaž vo Švajčiarsku. V roku 2022 bol člen bronzového tímu SR na ZOH v Pekingu.
„HC Košice by chcel aj v nadchádzajúcej sezóne pokračovať s čo najväčším počtom slovenských hráčov.
Vzhľadom na veľkosť trhu nie je jednoduché nájsť slovenských hráčov, ktorí zapadajú do predstavy trénera a zároveň sa s klubom dohodnú na podmienkach spolupráce. Gabriel Spilar s Danom Cemanom na skladbe kádra intenzívne pracovali.
Som veľmi rád, že dnes môžeme v našich radoch privítať košického odchovanca Tomáša Jurča, od ktorého budeme očakávať hlavne prínos z jeho skúseností v podstate z celého hokejového sveta, kde pôsobil. Ja osobne sa s Tomášom poznám dlhé roky už od jeho mládežníckych čias.
Viem o jeho kvalitách, sledoval som ho počas jeho pôsobenia v NHL, ale aj ostatných ligách. Tomášovi je košické prostredie známe, s tímom často počas leta trénoval,“ uviedol uviedol prezident HC Košice Juraj Mondík.