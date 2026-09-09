Do NHL sa vracia ďalší hráč z kanadského škandálu, šancu mu dá Edmonton

Alex Formenton ako tretí z piatich kanadských hokejistov oslobodených obvinení zo sexuálneho napadnutia ženy v hotelovej izbe po oslave triumfu na juniorských majstrovstvách sveta v roku 2018 podpísal zmluvu v NHL.
Dvadsaťšesťročný útočník sa dohodol na ročnom kontrakte s Edmontonom za minimálnu možnú mzdu 850 000 dolárov na sezónu. Oilers to dnes oznámili na klubovom webe.
Formenton nepôsobil v NHL od roku 2022, keď bol hráčom Ottawy. Tri z uplynulých štyroch sezón strávil vo švajčiarskom celku Ambri-Piotta, ročník 2024/25 vynechal.
Piatich bývalých kanadských juniorských reprezentantov oslobodil súd vlani v júli a NHL im od 1. decembra umožnila hrať v súťaži.
Vlani podpísal zmluvu s Vegas brankár Carter Hart a tento rok v júli sa útočník Dillon Dubé dohodol so St. Louis. Michael McLeod pôsobí v KHL a Cal Foote podpísal v lete zmluvu vo Färjestade, ktorý ju po protestoch fanúšikov po dvoch dňoch zrušil.