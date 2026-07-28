Hral za Slovan Bratislava aj Poprad. Slovenský útočník sa po roku vracia do Prešova

Slovenský hokejový klub HC Prešov priviedol do tímu ofenzívnu posilu v podobe Dávida Hájnika.
Dvadsaťtriročný útočník sa do tímu vracia po roku strávenom v Detve. Účastník Tipsport ligy o tom informoval na sociálnych sieťach.
Hájnik pôsobil v Prešove v minulej sezóne, v ktorej odohral za „koňarov“ len dve stretnutia.
Zvyšok ročníka strávil v druhej najvyššej súťaži v drese Detvy, v ktorej bol platným členom zostavy, keď si v 30 zápasoch pripísal sedem gólov i sedem asistencií.
V minulosti pôsobil v extralige v Poprade, Michalovciach, Nových Zámkoch a v Slovane Bratislava.