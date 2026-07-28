Hral za Slovan Bratislava aj Poprad. Slovenský útočník sa po roku vracia do Prešova

Na snímke zľava vpredu brankár Adam Vay (Poprad) a Dávid Hajnik (Prešov).
Na snímke zľava vpredu brankár Adam Vay (Poprad) a Dávid Hajnik (Prešov). (Autor: TASR)
TASR|28. júl 2026 o 09:42
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V minulosti pôsobil v extralige i v Michalovciach a Nových Zámkoch.

Slovenský hokejový klub HC Prešov priviedol do tímu ofenzívnu posilu v podobe Dávida Hájnika.

Dvadsaťtriročný útočník sa do tímu vracia po roku strávenom v Detve. Účastník Tipsport ligy o tom informoval na sociálnych sieťach.

Hájnik pôsobil v Prešove v minulej sezóne, v ktorej odohral za „koňarov“ len dve stretnutia.

Zvyšok ročníka strávil v druhej najvyššej súťaži v drese Detvy, v ktorej bol platným členom zostavy, keď si v 30 zápasoch pripísal sedem gólov i sedem asistencií.

V minulosti pôsobil v extralige v Poprade, Michalovciach, Nových Zámkoch a v Slovane Bratislava.

Tipsport liga

Na snímke zľava vpredu brankár Adam Vay (Poprad) a Dávid Hajnik (Prešov).
Na snímke zľava vpredu brankár Adam Vay (Poprad) a Dávid Hajnik (Prešov).
Hral za Slovan Bratislava aj Poprad. Slovenský útočník sa po roku vracia do Prešova
dnes 09:42
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