Prešov reaguje na nevydarený vstup do sezóny. V tíme končia dvaja slovenskí útočníci

Na snímke Denis Hudec počas tréningu.
Na snímke Denis Hudec počas tréningu. (Autor: TASR)
TASR|8. okt 2026 o 21:22
ShareTweet0

Prehral všetkých osem zápasov.

V kádri hokejistov HC Prešov už nepokračujú slovenskí útočníci Róbert Bačo a Denis Hudec. Klub o tom informoval prostredníctvom sociálnych sietí. Prešov nevyhral ani v jednom z 8 doterajších zápasov.

Pre 23-ročného krídelníka Bača bol Prešov piate pôsobisko v slovenskej extralige. V nej hral aj za Košice, Nitru, Nové Zámky a Spišskú Novú Ves.

V prebiehajúcej sezóne nastúpil do piatich zápasov, v ktorých nebodoval. Prišiel o miesto v základnej zostave a klub uviedol, že hráč dostal ponuku z klubu, v ktorom dostane väčší priestor.

Tridsaťtriročný krídelník Hudec prišiel do Prešova pred prebiehajúcou sezónou 2026/2027 po dlhoročnom pôsobení v Trenčíne.

Vo farbách prešovského tímu nastúpil do ôsmich ligových zápasov, v ktorých získal dva body za asistencie.

Klub informoval, že skúsený útočník bude v kariére pokračovať v drese Trnavy v Slovenskej hokejovej lige.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Na snímke Denis Hudec počas tréningu.
Na snímke Denis Hudec počas tréningu.
Prešov reaguje na nevydarený vstup do sezóny. V tíme končia dvaja slovenskí útočníci
dnes 21:22
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Prešov reaguje na nevydarený vstup do sezóny. V tíme končia dvaja slovenskí útočníci