Utah stavil na kontinuitu. Tréner podpísal nový kontrakt, asistent bol vo Vancouveri

Vedenie klubu NHL Utah Mammoth sa dohodlo s hlavným trénerom Andrem Tourignym na predĺžení zmluvy.
Päťdesiatdvaročný Kanaďan podpísal v pondelok nový viacročný kontrakt, ten súčasný mu mal vypršať o rok. Klub takisto oznámil príchod Adama Footea na striedačku, v tíme pokračuje aj doterajší asistent trénera Blaine Forsythe.
Tourigny viedol mužstvo od roku 2021, keď ešte klub fungoval pod názvom Arizona Coyotes.
Tím sa pod jeho vedením dostal v uplynulej sezóne prvýkrát do play off, v 1. kole nestačil na Vegas Golden Knights (2:4 na zápasy).
„Som organizácii vďačný a cítim sa šťastný, že môžem pracovať s takým výnimočným trénerským štábom a zanietenou skupinou hráčov, ktorých spoločná tvrdá práca a oddanosť jeden k druhému vytvorili kultúru, na ktorú môžeme byť hrdí,“ povedal Tourigny pre nhl.com.
Foote pôsobil v minulom ročníku ako hlavný kormidelník Vancouveru. Canucks ho prepustili už po jednej sezóne, keď skončili v základnej časti na poslednom 32. mieste.
Bývalý kanadský obranca predtým pracoval vo Vancouveri tri roky ako asistent trénera.