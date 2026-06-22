Utah stavil na kontinuitu. Tréner podpísal nový kontrakt, asistent bol vo Vancouveri

André Tourigny.
André Tourigny. (Autor: TASR/AP)
TASR|22. jún 2026 o 17:45
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Tourigny viedol mužstvo od roku 2021.

Vedenie klubu NHL Utah Mammoth sa dohodlo s hlavným trénerom Andrem Tourignym na predĺžení zmluvy.

Päťdesiatdvaročný Kanaďan podpísal v pondelok nový viacročný kontrakt, ten súčasný mu mal vypršať o rok. Klub takisto oznámil príchod Adama Footea na striedačku, v tíme pokračuje aj doterajší asistent trénera Blaine Forsythe.

Tourigny viedol mužstvo od roku 2021, keď ešte klub fungoval pod názvom Arizona Coyotes.

Tím sa pod jeho vedením dostal v uplynulej sezóne prvýkrát do play off, v 1. kole nestačil na Vegas Golden Knights (2:4 na zápasy).

„Som organizácii vďačný a cítim sa šťastný, že môžem pracovať s takým výnimočným trénerským štábom a zanietenou skupinou hráčov, ktorých spoločná tvrdá práca a oddanosť jeden k druhému vytvorili kultúru, na ktorú môžeme byť hrdí,“ povedal Tourigny pre nhl.com.

Foote pôsobil v minulom ročníku ako hlavný kormidelník Vancouveru. Canucks ho prepustili už po jednej sezóne, keď skončili v základnej časti na poslednom 32. mieste.

Bývalý kanadský obranca predtým pracoval vo Vancouveri tri roky ako asistent trénera.

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