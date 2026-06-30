Prišiel výmenou za prvé kolo v drafte. Cossa podpísal s Utahom dvojročnú zmluvu

Sebastian Cossa
Sebastian Cossa (Autor: SITA/AP)
TASR|30. jún 2026 o 23:03
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V uplynulej sezóne patril medzi najlepších brankárov AHL.

Klub zámorskej NHL Utah Mammoth podpísal s brankárom Sebastianom Cossom dvojročný kontrakt v celkovej hodnote štyri milióny dolárov.

Dvadsaťtriročný Kanaďan, ktorý bol po uplynutí zmluvy obmedzený voľný hráč, bude mať priemerný ročný plat dva milióny USD.

Utah získal Cossu nedávno výmenou z Detroitu Red Wings za výber v drafte. V uplynulej sezóne patril medzi najlepších brankárov AHL, keď v drese Grand Rapids Griffins dosiahol bilanciu 26 víťazstiev, osem prehier a štyri prehry po predĺžení či nájazdoch.

Mal priemer 2,33 inkasovaného gólu na zápas a 91,5-percentnú úspešnosť zákrokov, pričom Griffins obsadili druhé miesto v základnej časti súťaže.

Detroit si Cossu vybral v 1. kole draftu NHL 2021 z celkového 15. miesta. V profilige zatiaľ nastúpil iba na jeden zápas, v ktorom v decembri 2024 pomohol Red Wings k víťazstvu 6:5 po samostatných nájazdoch nad Buffalom Sabres.

Rodák z Hamiltonu v provincii Ontario získal s Kanadou zlato na juniorských majstrovstvách sveta 2022.

NHL

Sebastian Cossa
Sebastian Cossa
Prišiel výmenou za prvé kolo v drafte. Cossa podpísal s Utahom dvojročnú zmluvu
ut 23:03
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