Novinky v Tipsport lige. Miernejší meter na bitkárov aj úľava pri trénerskej výzve

Slovenský hokej vstupuje do nadchádzajúcej sezóny s viacerými pravidlovými úpravami, ktoré majú spravodlivejšie usmerniť dianie na ľade.
Zástupcovia extraligy aj TIPOS SHL sa v stredu v Žiline stretli s vedením zväzu a Komisiou rozhodcov SZĽH, aby pred štartom súťaží prebrali metodické novinky aj dlhodobú víziu rozvoja arbitrov do roku 2030.
Jednou z hlavných tém bolo posudzovanie pästných súbojov, pri ktorých chce vedenie súťaže eliminovať zbytočné vylúčenia do konca zápasu.
Hráč, ktorý bitku vyprovokuje alebo jednoznačne začne, dostane vyšší päťminútový trest spolu s osobným trestom do konca stretnutia. Hokejista, ktorý bol do konfrontácie iba zatiahnutý a výhradne sa bránil, si odsedí len päť minút a následne sa môže vrátiť do hry.
Kluby zároveň do nedele rozhodnú hlasovaním o návrhu, či budú iba päťminútovým trestom bez odchodu do šatne posudzované aj takzvané dohodnuté bitky oboch hráčov.
Zmena nastáva aj pri využívaní trénerskej výzvy.
Ak si tréner vyžiada videozáznam pri posúdení ofsajdu alebo vyhodenia puku a rozhodcovia z dostupných záberov nedokážu situáciu jednoznačne rozuzliť, ponechajú pôvodný verdikt z ľadu, no tím za takúto nejasnú výzvu už nebude potrestaný dvojminútovým trestom.
Predstavené úpravy vychádzajú z najnovších smerníc medzinárodnej federácie IIHF a ich cieľom je zvýšiť plynulosť hry, spravodlivosť verdiktov a transparentnosť rozhodovania v domácich súťažiach.