Cieľom je prepojiť akademické prostredie s praxou. Šatan: Potrebujeme aj analytické myslenie

Univerzita Komenského (UK) v Bratislave a Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) podpísali memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je prepojiť akademickú pôdu so svetom športu, podporiť talentovaných študentov a otvoriť nové možnosti v oblasti vzdelávania, výskumu a športového rozvoja.
Hlavným zámerom memoranda je vytvoriť funkčný rámec pre vzájomnú kooperáciu. TASR o tom informovala hovorkyňa UK Eva Kopecká.
Tá sa zameria na podporu tzv. duálnej kariéry študentov, teda paralelného rozvoja ich akademického vzdelania a športového talentu, s osobitným dôrazom na ľadový hokej.
Partnerstvo zároveň otvára dvere pre spoločné výskumné projekty a rozvoj vzťahov so zahraničnými partnermi.
„Prepojenie špičkovej vedy, vzdelávania a systematickej podpory športu prináša obrovský benefit pre celú spoločnosť,“ uviedol pri podpise rektor UK Marek Števček.
„Naším cieľom na UK je vytvoriť pre mladých športovcov také podmienky, aby nemuseli robiť kompromisy medzi vrcholovým hokejom a kvalitným vysokoškolským vzdelaním.
Chceme im poskytnúť zázemie na to, aby rástli nielen športovo, ale aj osobnostne a akademicky,“ dodal rektor.
Vedenie UK a predstavitelia FTVŠ UK pokračovali v máji tohto roka v rokovaniach s fínskou univerzitou Haaga-Helia University of Applied Sciences o vzniku spoločného študijného programu zameraného na trénerstvo ľadového hokeja.
Projekt vznikol z iniciatívy SZĽH, ktorý od roku 2023 vedie rokovania s univerzitou Haaga-Helia a pracuje na vzniku samotného študijného programu.
Fínska strana označila projekt za rozšírenie existujúceho študijného programu, obe strany však ešte čaká akreditačný proces.
Ako povedal dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK Viktor Bielik „sme naozaj hrdí na to, že na našej fakulte otvoríme unikátny študijný program, ktorý prepojí bakalárske štúdium zamerané na ľadový hokej so vzdelávaním na partnerskej fínskej univerzite.“
Prezident SZĽH Miroslav Šatan rozhodnutie spojiť sily s univerzitou rovnako víta. „Dlhodobou a trvalou prioritou slovenského hokeja je systematický rozvoj mládeže a podpora talentov.
Vďaka spolupráci s UK dokážeme akademické prostredie prepojiť s praxou v našich kluboch a športových centrách.
Moderný hokej dnes vyžaduje nielen fyzickú pripravenosť, ale aj analytické myslenie a zapojenie nových vedeckých poznatkov do tréningového procesu, v čom nám práve UK dokáže výrazne pomôcť,“ uzavrel Šatan.