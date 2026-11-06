Americký útočník nebude pokračovať v Trenčíne. Dostal ponuku z najvyššej fínskej súťaže

Na snímke hráč Ture Linden.
Na snímke hráč Ture Linden. (Autor: TASR)
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TASR|6. nov 2026 o 15:18
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V 15 zápasoch nazbieral 12 kanadských bodov za päť gólov a sedem asistencií.

Americký hokejový útočník Ture Linden nebude pokračovať v Dukle Trenčín.

Dvadsaťdeväťročný center dostal ponuku z najvyššej fínskej súťaže a s účastníkom Tipsport ligy sa dohodol na predčasnom ukončení spolupráce. Informovala o tom Dukla. Podľa fínskych médií by mal zamieriť do klubu KooKoo Kouvola.

„Iniciatíva prišla zo strany Tureho, nakoľko nebol spokojný so svojou pozíciou v tíme a dostal ponuku z najvyššej fínskej súťaže.

Po dohode s realizačným tímom sme si stanovili podmienky jeho uvoľnenia vrátane finančnej kompenzácie a fínsky klub sa ich rozhodol splniť. Lindymu ďakujeme za všetko, čo pre Trenčín odviedol.

Napriek krátkej epizóde bol jeho prístup vždy stopercentný. V novom pôsobisku mu prajeme veľa šťastia.

V týchto dňoch intenzívne pracujeme na vhodnom doplnení kádra,“ uviedol športový riaditeľ Dukly Branko Radivojevič.

Linden prišiel do Trenčína pred začiatkom tejto sezóny z nemeckého druholigového Düsseldorfer EG.

V drese Dukly nastúpil na 15 zápasov Tipsport ligy, v ktorých nazbieral 12 kanadských bodov za päť gólov a sedem asistencií.

V čase odchodu bol tretí v tímovej produktivite. V poslednom vystúpení za Trenčín strelil 1. novembra víťazný gól pri domácom triumfe nad Zvolenom 3:1.

Podľa fínskeho portálu leijonat.com má Linden posilniť KooKoo Kouvola. Fínsky klub jeho príchod zatiaľ oficiálne nepotvrdil.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Na snímke hráč Ture Linden.
Na snímke hráč Ture Linden.
Americký útočník nebude pokračovať v Trenčíne. Dostal ponuku z najvyššej fínskej súťaže
dnes 15:18
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