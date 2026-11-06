Americký útočník nebude pokračovať v Trenčíne. Dostal ponuku z najvyššej fínskej súťaže

Americký hokejový útočník Ture Linden nebude pokračovať v Dukle Trenčín.
Dvadsaťdeväťročný center dostal ponuku z najvyššej fínskej súťaže a s účastníkom Tipsport ligy sa dohodol na predčasnom ukončení spolupráce. Informovala o tom Dukla. Podľa fínskych médií by mal zamieriť do klubu KooKoo Kouvola.
„Iniciatíva prišla zo strany Tureho, nakoľko nebol spokojný so svojou pozíciou v tíme a dostal ponuku z najvyššej fínskej súťaže.
Po dohode s realizačným tímom sme si stanovili podmienky jeho uvoľnenia vrátane finančnej kompenzácie a fínsky klub sa ich rozhodol splniť. Lindymu ďakujeme za všetko, čo pre Trenčín odviedol.
Napriek krátkej epizóde bol jeho prístup vždy stopercentný. V novom pôsobisku mu prajeme veľa šťastia.
V týchto dňoch intenzívne pracujeme na vhodnom doplnení kádra,“ uviedol športový riaditeľ Dukly Branko Radivojevič.
Linden prišiel do Trenčína pred začiatkom tejto sezóny z nemeckého druholigového Düsseldorfer EG.
V drese Dukly nastúpil na 15 zápasov Tipsport ligy, v ktorých nazbieral 12 kanadských bodov za päť gólov a sedem asistencií.
V čase odchodu bol tretí v tímovej produktivite. V poslednom vystúpení za Trenčín strelil 1. novembra víťazný gól pri domácom triumfe nad Zvolenom 3:1.
Podľa fínskeho portálu leijonat.com má Linden posilniť KooKoo Kouvola. Fínsky klub jeho príchod zatiaľ oficiálne nepotvrdil.