Len 14 zápasov v NHL, no už lukratívna zmluva. Anaheim si poistil talentovaného obrancu

Anaheim si poistil talentovaného obrancu Tristana Luneaua. Ducks s 22-ročným hokejistom, ktorý v NHL odohral iba 14 zápasov, podpísali šesťročnú zmluvu na 43,2 milióna dolárov.
Kontrakt vstúpi do platnosti od sezóny 2027/28. Ducks si Luneaua vybrali v drafte už pred štyrmi rokmi, no kariéru kanadského obrancu následne pribrzdili zdravotné problémy.
Na jeseň 2023 si síce vybojoval miesto v prvom tíme Anaheimu, ale v decembri prekonal vírusovú infekciu a prišiel o zvyšok sezóny.
V nasledujúcich dvoch ročníkoch sa Luneau, ktorý má ešte na rok platnú nováčikovskú zmluvu, úspešne dostával späť do formy v AHL.
Teraz sa Anaheim rozhodol dať mu výraznú úlohu v prvom tíme a predĺžil s ním kontrakt.
Luneau doteraz stihol za Anaheim v NHL odohrať 14 zápasov, v ktorých zaznamenal dva góly a dve asistencie.
Tabuľky NHL
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