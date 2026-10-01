Len 14 zápasov v NHL, no už lukratívna zmluva. Anaheim si poistil talentovaného obrancu

Tristan Luneau v drese Anaheimu Ducks.
Tristan Luneau v drese Anaheimu Ducks. (Autor: TASR/AP)
ČTK|1. okt 2026 o 23:25
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Kariéru mu pribrzdili zdravotné problémy.

Anaheim si poistil talentovaného obrancu Tristana Luneaua. Ducks s 22-ročným hokejistom, ktorý v NHL odohral iba 14 zápasov, podpísali šesťročnú zmluvu na 43,2 milióna dolárov.

Kontrakt vstúpi do platnosti od sezóny 2027/28. Ducks si Luneaua vybrali v drafte už pred štyrmi rokmi, no kariéru kanadského obrancu následne pribrzdili zdravotné problémy.

Na jeseň 2023 si síce vybojoval miesto v prvom tíme Anaheimu, ale v decembri prekonal vírusovú infekciu a prišiel o zvyšok sezóny.

V nasledujúcich dvoch ročníkoch sa Luneau, ktorý má ešte na rok platnú nováčikovskú zmluvu, úspešne dostával späť do formy v AHL.

Teraz sa Anaheim rozhodol dať mu výraznú úlohu v prvom tíme a predĺžil s ním kontrakt.

Luneau doteraz stihol za Anaheim v NHL odohrať 14 zápasov, v ktorých zaznamenal dva góly a dve asistencie.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Tristan Luneau v drese Anaheimu Ducks.
Tristan Luneau v drese Anaheimu Ducks.
Len 14 zápasov v NHL, no už lukratívna zmluva. Anaheim si poistil talentovaného obrancu
dnes 23:25
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