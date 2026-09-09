Třinec sa rozlúči s Draveckým priamo na ľade. Na posledné striedanie sa veľmi teším, vraví

Prvý domáci zápas hokejistov Třinca v extraligovej sezóne bude zároveň rozlúčkou s Petrom Vránom a Vladimírom Draveckým, ktorí tento rok oficiálne ukončili aktívnu kariéru.
Obaja nastúpia v piatok 18. septembra proti Brnu v zápase 2. kola. Oceliari vstúpia do súťaže v utorok na ľade Karlových Varov.
„Žiadna estráda. Obaja hráči do zápasu s Kometou skutočne nastúpia. Ešte raz si oblečú zápasový dres.
Do štatistík svojich bohatých kariér si pripíšu poslednú čiarku za štart,“ napísal klub na svojej webovej stránke. Podobu rozlúčky opísali aj na stredajšej tlačovej konferencii.
Štyridsaťjedenročný Vrána prišiel do Třinca v januári 2019 zo Sparty, následne sa stal kapitánom a s tímom získal päť majstrovských titulov.
Je to obrovská česť, hovorí Vrána
„Vážim si, že vôbec niečo také klub robí. Je to obrovská česť, ktorú nezažije každý. Som za to veľmi vďačný.
Párkrát sa teda budem musieť skĺznuť, pretože na ľade som už dlho nebol. S chlapcami si párkrát zatrénujem, znovu si to vyskúšam. Veľmi sa na to teším,“ povedal Vrána.
Rovnako starý Dravecký pôsobí v Třinci od roku 2014 a podobne ako Vrána bol súčasťou víťazných tímov v extralige.
Dravecký: Na posledné striedanie sa veľmi teším
Už v priebehu minulej sezóny sa presunul na striedačku a pôsobil ako asistent trénera.
„V Třinci som doma. Som nesmierne rád, že som tu mohol zostať a vlastne tak pokračovať v rozrobenej práci. Na posledné striedanie sa veľmi teším.
Verím, že to bude skvelý okamih. Okrem mladého Vladka tu budem mať takmer celú rodinu, určite to bude veľmi emotívne. Snáď to s Havranom zvládneme,“ uviedol Dravecký.