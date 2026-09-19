VIDEO: Třinec zvíťazil v predohrávke českej extraligy. Víťazný gól zariadil slovenský útočník

Česká extraliga - predohrávka 3. kola
HC Oceláři Třinec - HC Škoda Plzeň 3:2 (1:2, 0:0, 2:0)
Góly: 20. Nestrašil, 49. Nestrašil, 50. Roman - 1. Katic, 20. MacPherson
Hokejisti HC Oceláři Třinec zvládli aj tretí zápas novej sezóny a na domácom ľade zdolali v predohrávke 3. kola českej extraligy Plzeň 3:2.
Pod všetky tri góly domácich sa podpísal Andrej Nestrašil – dvakrát skóroval a na víťazný gól prihral slovenskému útočníkovi Milošovi Romanovi.
Plzeň sa v zápase dvakrát dostala do vedenia. Domáci však v tretej tretine predviedli obrat.
Nestrašil v 49. minúte vyrovnal strelou spoza pravého kruhu a krátko nato prišla rozhodujúca chvíľa. Jeho prihrávku šikovne tečoval Roman a puk poslal pod hornú žŕdku.
VIDEO: Gól Romana od 16. sekundy
Třinec následne odolal záverečnému tlaku hostí. Plzeň skúsila viac ako tri minúty pred koncom hru bez brankára, no Oceláři už víťazstvo nepustili.
Brankár Ondřej Kacetl navyše podržal domácich pri niekoľkých nebezpečných situáciách.
Třinec tak zostáva po troch kolách bez straty bodu. Duel nedohral domáci útočník Oscar Flynn, ktorý po zranení opustil ľad.
Pre rozhodcu Reného Hradila bol zápas zároveň posledným v extralige – počas 22 sezón v nej odpískal 953 stretnutí.