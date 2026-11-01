ONLINE: HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (16. kolo)

HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen: ONLINE prenos zo zápasu 16. kola Tipsport ligy.
HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen: ONLINE prenos zo zápasu 16. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|1. nov 2026 o 12:30
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Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 16. kola Tipsport ligy: HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen.

Hokejisti HK Dukla Trenčín a HKM Zvolen dnes hrajú zápas 16. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen dnes (Tipsport Liga LIVE, 16. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2026/2027
01.11.2026 o 15:30
16. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Zvolen
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30. Prajem pekné popoludnie pri sledovaní hokejového zápasu z Tipos Extraligy medzi HK Dukla Trenčín a HKM Zvolen.

Dukla Trenčín

Zverenci Todda Woodcrofta predvádzajú v posledných zápasoch výborné výkony. Cez týždeň dokázali triumfovať na ľade bratislavského Slovana po výbornom výkone 4:3. Následne v piatok triumfovali opäť vonku na ľade Dukly Michalovce 3:0. Dukle aktuálne patrí v Extralige výborná 4. pozícia so ziskom 26 bodov a pozitívnym skóre 43:39. Uvidíme ako sa bude vojakom dariť v dnešnom zápase.

HKM Zvolen

Hostia zo Zvolena neprežívajú ideálny vstup do sezóny. Na svojom konte majú aktuálne 16 bodov a negatívne skóre 33:44. Zvolenu patrí v Extralige až 10. pozícia. Zvolenčania odohrali svoj posledný ligový zápas na ľade bratislavského Slovana a po veľmi dobrom výkone dokázali triumfovať 3:2 po nájazdoch. Zvolen dokázal triumfovať aj na domácom ľade proti Dukle Michalovce hladko 5:1. Úvodné buly je naplánované na 15:30. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

HC Prešov - HK 32 Liptovský Mikuláš: ONLINE prenos zo zápasu 16. kola Tipsport ligy.online
HC Prešov - HK 32 Liptovský Mikuláš: ONLINE prenos zo zápasu 16. kola Tipsport ligy.online
ONLINE: HC Prešov - HK 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (16. kolo)
dnes 13:30
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